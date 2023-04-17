Рейтинг@Mail.ru
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/myuzikl-1865826529.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек - РИА Новости, 17.04.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет" стал сенсацией и главным хитом театральной России. Подтверждением тому сухие цифры: всего за четыре РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:00
2023-04-17T15:00
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840478037_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6760f005cd5ebfe07f284a14eef8ecc.jpg
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет" стал сенсацией и главным хитом театральной России. Подтверждением тому сухие цифры: всего за четыре месяца проката его посмотрели почти 300 000 человек, а кассовые сборы только за первый квартал года превысили миллиард рублей – такого не было за всю историю существования российского театра. Даже по меркам Бродвея эта постановка входит в число мировых рекордсменов популярности. Зрительский интерес не угасает – каждый день (а по выходным и дважды) в главном мюзикловом театре России - большом зале Театра МДМ на 1800 мест – аншлаг. Нет ни одного свободного места уже четыре месяца подряд. По темпам продаж постановка побила рекорд знаменитого мюзикла "Призрак Оперы" в России.Феноменальный успех мюзикла – закономерное продолжение четвертьвековой карьеры знаменитого театрального продюсера Дмитрия Богачёва (ныне – компания "Бродвей Москва"), который, начиная с "Норд-Оста", представил российским зрителям лучшие мировые образцы жанра, включая CATS, MAMMA MIA!, "Призрак Оперы", CHICAGO, "Шахматы", "Поющие под дождем", "Красавица и Чудовище", "Звуки музыки", "Бал вампиров" и многие другие. Новый хит-мюзикл не только покорил москвичей, но стал местом притяжения для гостей со всей России.События спектакля разворачиваются в середине 80-х в Ленинграде, когда над страной подул свежий ветер перемен, улицы наполнились неформальной молодежью, на сцены прорвался запрещенный рок, а на телевидение – правда, когда люди перестали бояться говорить вслух то, что они думают, когда появился бит-квартет "Секрет", который сегодня справедливо считается легендой отечественной поп- и рок-сцены: в основу спектакля легли 20 хитов ленинградской четвёрки.Герои мюзикла – молодые пылкие романтики – постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!Постановку отличает особенная зрелищность: перед публикой во всей своей романтической красе предстает головокружительный Ленинград. К слову, головокружительный – в прямом смысле: история разворачивается по всему сценическому пространству, в том числе на высоте восьми метров – на крышах питерских зданий – и даже в воздухе! Чего только стоит один летающий троллейбус!Для путешествия в этот фантазийный город на Неве 80-х машина времени не понадобится: достаточно оказаться в Москве – на мюзикле "Ничего не бойся, я с тобой" в Театре МДМ, где стартовала специальная программа для гостей города.Спецпредложение для туристов включает скидку 10% по промокоду LETO при покупке билетов на сайте secretmusical.ru с 14 мая по 31 августа, но не только. В театре организована камера хранения для компактного багажа, по QR-коду для зрителей доступны уникальные фото и оригинальные видео спектакля, есть возможность проведения ланча, обеда или ужина прямо в здании театра. Кроме того, при посещении мюзикла группой от 10 человек возможно предоставление дополнительных пригласительных билетов для сопровождающих. А ещё при покупке двух и более билетов и на сумму от 4000 рублей мюзикл подарит своим зрителям прогулку на теплоходе по Москва-реке (пакетное предложение "Билет на речную прогулку Ривер Флотилия в подарок")."Ничего не бойся, я с тобой" – второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачёва и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса. ㅤРекламаООО "МДМ Шоу" ИНН 9704060010ERID: 4CQwVszH9pSaKrDyduz
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840478037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de7574b2d1fd2229e027fcee9d601714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура
Культура

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек

© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Читать ria.ru в
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет" стал сенсацией и главным хитом театральной России. Подтверждением тому сухие цифры: всего за четыре месяца проката его посмотрели почти 300 000 человек, а кассовые сборы только за первый квартал года превысили миллиард рублей – такого не было за всю историю существования российского театра. Даже по меркам Бродвея эта постановка входит в число мировых рекордсменов популярности. Зрительский интерес не угасает – каждый день (а по выходным и дважды) в главном мюзикловом театре России - большом зале Театра МДМ на 1800 мест – аншлаг. Нет ни одного свободного места уже четыре месяца подряд. По темпам продаж постановка побила рекорд знаменитого мюзикла "Призрак Оперы" в России.
Феноменальный успех мюзикла – закономерное продолжение четвертьвековой карьеры знаменитого театрального продюсера Дмитрия Богачёва (ныне – компания "Бродвей Москва"), который, начиная с "Норд-Оста", представил российским зрителям лучшие мировые образцы жанра, включая CATS, MAMMA MIA!, "Призрак Оперы", CHICAGO, "Шахматы", "Поющие под дождем", "Красавица и Чудовище", "Звуки музыки", "Бал вампиров" и многие другие. Новый хит-мюзикл не только покорил москвичей, но стал местом притяжения для гостей со всей России.
События спектакля разворачиваются в середине 80-х в Ленинграде, когда над страной подул свежий ветер перемен, улицы наполнились неформальной молодежью, на сцены прорвался запрещенный рок, а на телевидение – правда, когда люди перестали бояться говорить вслух то, что они думают, когда появился бит-квартет "Секрет", который сегодня справедливо считается легендой отечественной поп- и рок-сцены: в основу спектакля легли 20 хитов ленинградской четвёрки.
Герои мюзикла – молодые пылкие романтики – постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!
Постановку отличает особенная зрелищность: перед публикой во всей своей романтической красе предстает головокружительный Ленинград. К слову, головокружительный – в прямом смысле: история разворачивается по всему сценическому пространству, в том числе на высоте восьми метров – на крышах питерских зданий – и даже в воздухе! Чего только стоит один летающий троллейбус!
Для путешествия в этот фантазийный город на Неве 80-х машина времени не понадобится: достаточно оказаться в Москве – на мюзикле "Ничего не бойся, я с тобой" в Театре МДМ, где стартовала специальная программа для гостей города.
Спецпредложение для туристов включает скидку 10% по промокоду LETO при покупке билетов на сайте secretmusical.ru с 14 мая по 31 августа, но не только. В театре организована камера хранения для компактного багажа, по QR-коду для зрителей доступны уникальные фото и оригинальные видео спектакля, есть возможность проведения ланча, обеда или ужина прямо в здании театра. Кроме того, при посещении мюзикла группой от 10 человек возможно предоставление дополнительных пригласительных билетов для сопровождающих. А ещё при покупке двух и более билетов и на сумму от 4000 рублей мюзикл подарит своим зрителям прогулку на теплоходе по Москва-реке (пакетное предложение "Билет на речную прогулку Ривер Флотилия в подарок").
"Ничего не бойся, я с тобой" – второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачёва и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса.
Реклама
ООО "МДМ Шоу" ИНН 9704060010
ERID: 4CQwVszH9pSaKrDyduz
 
Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала