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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек - РИА Новости, 17.04.2023

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" за 4 месяца посмотрели 300 тыс человек

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет" стал сенсацией и главным хитом театральной России. Подтверждением тому сухие цифры: всего за четыре РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:00

2023-04-17T15:00

2023-04-17T15:00

культура

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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" на песни группы "Секрет" стал сенсацией и главным хитом театральной России. Подтверждением тому сухие цифры: всего за четыре месяца проката его посмотрели почти 300 000 человек, а кассовые сборы только за первый квартал года превысили миллиард рублей – такого не было за всю историю существования российского театра. Даже по меркам Бродвея эта постановка входит в число мировых рекордсменов популярности. Зрительский интерес не угасает – каждый день (а по выходным и дважды) в главном мюзикловом театре России - большом зале Театра МДМ на 1800 мест – аншлаг. Нет ни одного свободного места уже четыре месяца подряд. По темпам продаж постановка побила рекорд знаменитого мюзикла "Призрак Оперы" в России.Феноменальный успех мюзикла – закономерное продолжение четвертьвековой карьеры знаменитого театрального продюсера Дмитрия Богачёва (ныне – компания "Бродвей Москва"), который, начиная с "Норд-Оста", представил российским зрителям лучшие мировые образцы жанра, включая CATS, MAMMA MIA!, "Призрак Оперы", CHICAGO, "Шахматы", "Поющие под дождем", "Красавица и Чудовище", "Звуки музыки", "Бал вампиров" и многие другие. Новый хит-мюзикл не только покорил москвичей, но стал местом притяжения для гостей со всей России.События спектакля разворачиваются в середине 80-х в Ленинграде, когда над страной подул свежий ветер перемен, улицы наполнились неформальной молодежью, на сцены прорвался запрещенный рок, а на телевидение – правда, когда люди перестали бояться говорить вслух то, что они думают, когда появился бит-квартет "Секрет", который сегодня справедливо считается легендой отечественной поп- и рок-сцены: в основу спектакля легли 20 хитов ленинградской четвёрки.Герои мюзикла – молодые пылкие романтики – постоянно оказываются перед выбором: быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, жить по шаблону, навязанному старшим поколением и обществом, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нём судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. А это значит, что скучать точно не придется!Постановку отличает особенная зрелищность: перед публикой во всей своей романтической красе предстает головокружительный Ленинград. К слову, головокружительный – в прямом смысле: история разворачивается по всему сценическому пространству, в том числе на высоте восьми метров – на крышах питерских зданий – и даже в воздухе! Чего только стоит один летающий троллейбус!Для путешествия в этот фантазийный город на Неве 80-х машина времени не понадобится: достаточно оказаться в Москве – на мюзикле "Ничего не бойся, я с тобой" в Театре МДМ, где стартовала специальная программа для гостей города.Спецпредложение для туристов включает скидку 10% по промокоду LETO при покупке билетов на сайте secretmusical.ru с 14 мая по 31 августа, но не только. В театре организована камера хранения для компактного багажа, по QR-коду для зрителей доступны уникальные фото и оригинальные видео спектакля, есть возможность проведения ланча, обеда или ужина прямо в здании театра. Кроме того, при посещении мюзикла группой от 10 человек возможно предоставление дополнительных пригласительных билетов для сопровождающих. А ещё при покупке двух и более билетов и на сумму от 4000 рублей мюзикл подарит своим зрителям прогулку на теплоходе по Москва-реке (пакетное предложение "Билет на речную прогулку Ривер Флотилия в подарок")."Ничего не бойся, я с тобой" – второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачёва и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала Плюс Студия, продюсерский центр сервисов Яндекса. ㅤРекламаООО "МДМ Шоу" ИНН 9704060010ERID: 4CQwVszH9pSaKrDyduz

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культура