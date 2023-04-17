https://ria.ru/20230417/moskva-1866440646.html

Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве

Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве - РИА Новости, 19.04.2023

Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-17T13:29

2023-04-17T13:29

2023-04-19T18:52

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москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса. "Более 1 тысячи уличных часов очистим после зимы. Мягкими тряпочками специалисты АО "ОЭК" удаляют с корпусов и циферблатов загрязнения и накопившуюся за зиму пыль. После проверяют исправность работы механизмов и в случае необходимости ремонтируют часы на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что уличные часы питаются от столичной системы освещения. Причём у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватает на 72 часа автономной работы. Также они оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС, что гарантирует точность хода стрелок.

https://ria.ru/20230419/navigatsiya-1866312281.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва