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Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве
Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве - РИА Новости, 19.04.2023
Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-17T13:29
2023-04-17T13:29
2023-04-19T18:52
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса. "Более 1 тысячи уличных часов очистим после зимы. Мягкими тряпочками специалисты АО "ОЭК" удаляют с корпусов и циферблатов загрязнения и накопившуюся за зиму пыль. После проверяют исправность работы механизмов и в случае необходимости ремонтируют часы на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что уличные часы питаются от столичной системы освещения. Причём у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватает на 72 часа автономной работы. Также они оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС, что гарантирует точность хода стрелок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва