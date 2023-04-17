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Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве - РИА Новости, 19.04.2023
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13:29 17.04.2023 (обновлено: 18:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230417/moskva-1866440646.html
Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве
Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве - РИА Новости, 19.04.2023
Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-17T13:29
2023-04-19T18:52
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москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса. "Более 1 тысячи уличных часов очистим после зимы. Мягкими тряпочками специалисты АО "ОЭК" удаляют с корпусов и циферблатов загрязнения и накопившуюся за зиму пыль. После проверяют исправность работы механизмов и в случае необходимости ремонтируют часы на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что уличные часы питаются от столичной системы освещения. Причём у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватает на 72 часа автономной работы. Также они оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС, что гарантирует точность хода стрелок.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва

Специалисты очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства очистят после зимы более 1 тысячи уличных часов в столице, сообщили в Telegram-канале комплекса.
"Более 1 тысячи уличных часов очистим после зимы. Мягкими тряпочками специалисты АО "ОЭК" удаляют с корпусов и циферблатов загрязнения и накопившуюся за зиму пыль. После проверяют исправность работы механизмов и в случае необходимости ремонтируют часы на месте", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уличные часы питаются от столичной системы освещения. Причём у всех часов есть собственные аккумуляторы, которых хватает на 72 часа автономной работы. Также они оснащены системой спутниковой коррекции GPS/ГЛОНАСС, что гарантирует точность хода стрелок.
 
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