https://ria.ru/20230417/kvalifikatsiya-1865845689.html

Стартовали первые курсы повышения квалификации для преподавателей истории

Стартовали первые курсы повышения квалификации для преподавателей истории - РИА Новости, 17.04.2023

Стартовали первые курсы повышения квалификации для преподавателей истории

Стартовали первые курсы повышения квалификации для преподавателей истории в высшей школе, сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:06

2023-04-17T16:06

2023-04-17T16:06

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

россия

ольга васильева

российская академия образования

образование

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Стартовали первые курсы повышения квалификации для преподавателей истории в высшей школе, сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева. "Сегодня начинаются первые курсы повышения квалификации для преподавателей истории высшей школы, там где история не является профилирующим предметом", - сказала Васильева в ходе мероприятия, посвященного запуску Всероссийской программы повышения квалификации для преподавателей по истории. В свою очередь заместитель министра образования и науки Ольга Петрова отметила значимость старта таких курсов. "Параллельно… сегодня мы стартуем еще один курс "Основа российской государственности" - тоже повышение квалификации в рамках проекта "ДНК России" и, безусловно, это все, мы думаем, что мы сейчас все откатаем и найдем синергетическую связку, потому что это все про одно и то же – про нашу страну, Россию, про исторические этапы и про то, как правильнее донести до наших ребят ощущение значимости, гордости наших корней, чтобы они базировались на этом и уже дальше себя создавали, развивали, погружались", - сказала Петрова. По ее словам, сегодня стартовала первая программа, а всего таких программ будет восемь. "Осенью будет уже конференция, которая будет обобщать и, конечно, вместе с Российским историческим обществом все вместе будем проходить и действовать", - добавила Петрова. Как отметила Васильева, программа будет продолжаться до конца июня и охватит восемь федеральных округов. "Министерство образования и науки вместе с нами выбирали федеральные университеты, на базе которых будут приглашаться педагоги из учебных заведений округа и будут вестись работы", - сообщила Васильева. По ее словам, лекции будут читать также региональные историки, которые входят в Российское историческое общество. Прошедшим курсы преподавателям предоставят методички, информацию о том, как правильнее доносить те или иные направления и темы, отметила Петрова. "Российское общество историков и все вместе все сделает так, чтобы дальше уже появлялись и методические пособия учебники, но это уже чуть следующий этап. То есть, начало – это именно такое быстрое погружение", - добавила Петрова. Кроме того, она подчеркнула, что курсы специально запущены в этом семестре, чтобы у преподавателей были летние месяцы для подготовки материала, чтобы с 1 сентября начать преподавать курс для всех. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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социальный навигатор, общество, россия, ольга васильева, российская академия образования, образование