https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865714408.html
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР - РИА Новости, 17.04.2023
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России", которая продлится до 26 мая, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T01:23
2023-04-17T01:23
2023-04-17T01:23
политика
сергей перминов
единая россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России", которая продлится до 26 мая, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что зарегистрироваться можно, пройдя аутентификацию на сайте "Госуслуг" - это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности процедуры. "Принять участие в электронном предварительном голосовании "Единой России", а в новых регионах – еще и очно, могут все граждане старше 18 лет. Важное условие – они должны быть зарегистрированы на территории населенного пункта, где пройдут выборы", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова. Он отметил, что ежегодно количество людей, которые участвуют в процедуре предварительного голосования, растет. "В 2018 году электронное предварительное голосование прошло впервые. Тогда в нем участвовало почти 140 тысяч человек. В прошлом году на электронном предварительном голосовании было уже более 1,2 миллиона избирателей. Наша процедура – это простой, надежный и удобный способ поддержать понравившихся кандидатов", - заключил замсекретаря генсовета "Единой России".
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политика, сергей перминов, единая россия
Политика, Сергей Перминов, Единая Россия
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России"
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России", которая продлится до 26 мая, сообщили
в пресс-службе партии.
«
"Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России". Она продлится до 26 мая на сайте PG.ER.RU… Само голосование пройдет с 22 по 28 мая", - сказано в сообщении.
Отмечается, что зарегистрироваться можно, пройдя аутентификацию на сайте "Госуслуг" - это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности процедуры.
"Принять участие в электронном предварительном голосовании "Единой России", а в новых регионах – еще и очно, могут все граждане старше 18 лет. Важное условие – они должны быть зарегистрированы на территории населенного пункта, где пройдут выборы", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова
.
Он отметил, что ежегодно количество людей, которые участвуют в процедуре предварительного голосования, растет.
"В 2018 году электронное предварительное голосование прошло впервые. Тогда в нем участвовало почти 140 тысяч человек. В прошлом году на электронном предварительном голосовании было уже более 1,2 миллиона избирателей. Наша процедура – это простой, надежный и удобный способ поддержать понравившихся кандидатов", - заключил замсекретаря генсовета "Единой России".
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