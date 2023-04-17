https://ria.ru/20230417/golosovanie-1865714408.html

Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР

Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР - РИА Новости, 17.04.2023

Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании ЕР

Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России", которая продлится до 26 мая, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T01:23

2023-04-17T01:23

2023-04-17T01:23

политика

сергей перминов

единая россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Началась регистрация избирателей на предварительном голосовании "Единой России", которая продлится до 26 мая, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что зарегистрироваться можно, пройдя аутентификацию на сайте "Госуслуг" - это сделано для защиты персональных данных избирателей и легитимности процедуры. "Принять участие в электронном предварительном голосовании "Единой России", а в новых регионах – еще и очно, могут все граждане старше 18 лет. Важное условие – они должны быть зарегистрированы на территории населенного пункта, где пройдут выборы", – приводят в сообщении слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова. Он отметил, что ежегодно количество людей, которые участвуют в процедуре предварительного голосования, растет. "В 2018 году электронное предварительное голосование прошло впервые. Тогда в нем участвовало почти 140 тысяч человек. В прошлом году на электронном предварительном голосовании было уже более 1,2 миллиона избирателей. Наша процедура – это простой, надежный и удобный способ поддержать понравившихся кандидатов", - заключил замсекретаря генсовета "Единой России".

https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html

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политика, сергей перминов, единая россия