Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО
Певец Олег Газманов рассказал о помощи военнослужащим в зоне спецоперации
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Олег Газманов в интервью "Ты не поверишь!" рассказал о том, как помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.
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"Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже", – считает музыкант.
Газманов также поучаствовал в благотворительной акции и передал солдатам гитары со своими автографами.
По словам артиста, он давно не реагирует на критикующих его коллег, которые сбежали из России.
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"Я их вычеркнул из своего личного списка. Если поливают грязью мою страну, значит, они мои враги", – заключил певец.
После начала спецоперации Олег Газманов поддержал ее. Он выступал перед ранеными военнослужащими в госпиталях.
Позицию исполнителя поддержал его сын Родион. После выступления перед мобилизованными солдатами он выпустил песню "Затишье" в поддержку российской армии.