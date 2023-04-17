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Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО - РИА Новости, 17.04.2023
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Шоубиз
 
13:40 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/gazmanov-1865779110.html
Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО
Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО - РИА Новости, 17.04.2023
Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО
Певец Олег Газманов в интервью "Ты не поверишь!" рассказал о том, как помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:40
2023-04-17T13:40
шоубиз
олег газманов
знаменитости
музыка
гуманитарная помощь
россия
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Олег Газманов в интервью "Ты не поверишь!" рассказал о том, как помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Газманов также поучаствовал в благотворительной акции и передал солдатам гитары со своими автографами. По словам артиста, он давно не реагирует на критикующих его коллег, которые сбежали из России.После начала спецоперации Олег Газманов поддержал ее. Он выступал перед ранеными военнослужащими в госпиталях. Позицию исполнителя поддержал его сын Родион. После выступления перед мобилизованными солдатами он выпустил песню "Затишье" в поддержку российской армии.
https://ria.ru/20230202/gazmanov-1849212500.html
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олег газманов, знаменитости, музыка, гуманитарная помощь, россия
Шоубиз, Олег Газманов, Знаменитости, Музыка, Гуманитарная помощь, Россия
Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО

Певец Олег Газманов рассказал о помощи военнослужащим в зоне спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Олег Газманов в интервью "Ты не поверишь!" рассказал о том, как помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации.
«

"Есть момент, который я не афиширую. Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже", – считает музыкант.

Газманов также поучаствовал в благотворительной акции и передал солдатам гитары со своими автографами.
По словам артиста, он давно не реагирует на критикующих его коллег, которые сбежали из России.
«

"Я их вычеркнул из своего личного списка. Если поливают грязью мою страну, значит, они мои враги", – заключил певец.

После начала спецоперации Олег Газманов поддержал ее. Он выступал перед ранеными военнослужащими в госпиталях.
Позицию исполнителя поддержал его сын Родион. После выступления перед мобилизованными солдатами он выпустил песню "Затишье" в поддержку российской армии.
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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ШоубизОлег ГазмановЗнаменитостиМузыкаГуманитарная помощьРоссия
 
 
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