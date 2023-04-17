https://ria.ru/20230417/gazmanov-1865779110.html

Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО

Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО - РИА Новости, 17.04.2023

Олег Газманов рассказал о помощи солдатам СВО

Певец Олег Газманов в интервью "Ты не поверишь!" рассказал о том, как помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:40

2023-04-17T13:40

2023-04-17T13:40

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россия

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Певец Олег Газманов в интервью "Ты не поверишь!" рассказал о том, как помогает российским военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Газманов также поучаствовал в благотворительной акции и передал солдатам гитары со своими автографами. По словам артиста, он давно не реагирует на критикующих его коллег, которые сбежали из России.После начала спецоперации Олег Газманов поддержал ее. Он выступал перед ранеными военнослужащими в госпиталях. Позицию исполнителя поддержал его сын Родион. После выступления перед мобилизованными солдатами он выпустил песню "Затишье" в поддержку российской армии.

https://ria.ru/20230202/gazmanov-1849212500.html

россия

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, знаменитости, музыка, гуманитарная помощь, россия