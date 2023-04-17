В МИД Судана заверили в принятии всех мер для защиты дипмиссий в Хартуме
В МИД Судана заверили, что компетентные органы приняли все меры для защиты дипмиссий
Здание МИД Судана в Хартуме. Архивное фото
ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Компетентные органы Судана приняли все необходимые меры для защиты штаб-квартир и сотрудников дипмиссий, говорится в заявлении МИД страны.
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"Министерство иностранных дел сообщает, что компетентные органы приняли все необходимые меры для защиты всех штаб-квартир и сотрудников дипломатических миссий, аккредитованных в Хартуме", - сообщило ведомство.
В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.