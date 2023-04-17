https://ria.ru/20230417/dipmissii-1865823884.html

В МИД Судана заверили в принятии всех мер для защиты дипмиссий в Хартуме

В МИД Судана заверили в принятии всех мер для защиты дипмиссий в Хартуме - РИА Новости, 17.04.2023

В МИД Судана заверили в принятии всех мер для защиты дипмиссий в Хартуме

Компетентные органы Судана приняли все необходимые меры для защиты штаб-квартир и сотрудников дипмиссий, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:53

2023-04-17T14:53

2023-04-17T14:54

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Компетентные органы Судана приняли все необходимые меры для защиты штаб-квартир и сотрудников дипмиссий, говорится в заявлении МИД страны. В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865791596.html

судан

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в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме