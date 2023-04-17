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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии взаимодействие в сфере мирного атома - РИА Новости, 17.04.2023
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20:00 17.04.2023 (обновлено: 21:05 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/braziliya-1865918032.html
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии взаимодействие в сфере мирного атома
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии взаимодействие в сфере мирного атома - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии взаимодействие в сфере мирного атома
Россия и Бразилия имеют хорошие перспективы для взаимодействия в использовании мирного атома, стороны наметили график восстановления работы двусторонних... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:00
2023-04-17T21:05
россия
бразилия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Бразилия имеют хорошие перспективы для взаимодействия в использовании мирного атома, стороны наметили график восстановления работы двусторонних институтов, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы сегодня говорили о тех направлениях, которые необходимо развивать в интересах наших стран и наших граждан — это, конечно же, энергетика, это, конечно, такая сфера энергетики как мирное использование атомной энергии. Здесь очень хорошее взаимодействие и хорошие перспективы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой. По словам Лаврова, стороны также заинтересованы в развитии мирного использования космического пространства, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики. Глава российской дипломатии отметил, что особую роль в укреплении всего комплекса отношений стратегического партнерства стороны отводят двусторонним механизмам взаимодействия. "Прежде всего комиссии высокого уровня, которую возглавляют с российской стороны председатель правительства России, а с бразильской стороны — вице-президент этой страны и в эту комиссию высокого уровня входят еще две структуры — одна межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и вторая комиссия — по политическим вопросам", — добавил он. Лавров подчеркнул, что в силу той паузы, которая была связана с антиковидными ограничениями, "эти структуры давно не собирались". "Сегодня мы наметили график, который позволит возобновить их ритмичную работу и провести инвентаризацию всех тех вопросов, конкретных проектов, которые требуют особого внимания", — добавил министр.
https://ria.ru/20230209/braziliya-1850919328.html
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россия, бразилия, сергей лавров, в мире
Россия, Бразилия, Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии взаимодействие в сфере мирного атома

Лавров назвал взаимодействие с Бразилией по использованию мирного атома перспективным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлавы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра
Главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия и Бразилия имеют хорошие перспективы для взаимодействия в использовании мирного атома, стороны наметили график восстановления работы двусторонних институтов, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы сегодня говорили о тех направлениях, которые необходимо развивать в интересах наших стран и наших граждан — это, конечно же, энергетика, это, конечно, такая сфера энергетики как мирное использование атомной энергии. Здесь очень хорошее взаимодействие и хорошие перспективы", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой.
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По словам Лаврова, стороны также заинтересованы в развитии мирного использования космического пространства, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики.
Глава российской дипломатии отметил, что особую роль в укреплении всего комплекса отношений стратегического партнерства стороны отводят двусторонним механизмам взаимодействия. "Прежде всего комиссии высокого уровня, которую возглавляют с российской стороны председатель правительства России, а с бразильской стороны — вице-президент этой страны и в эту комиссию высокого уровня входят еще две структуры — одна межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и вторая комиссия — по политическим вопросам", — добавил он.
Лавров подчеркнул, что в силу той паузы, которая была связана с антиковидными ограничениями, "эти структуры давно не собирались". "Сегодня мы наметили график, который позволит возобновить их ритмичную работу и провести инвентаризацию всех тех вопросов, конкретных проектов, которые требуют особого внимания", — добавил министр.
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