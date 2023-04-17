https://ria.ru/20230417/bogomolov-1865805016.html
В Москве прошло прощание с кинокритиком Богомоловым
В Москве прошло прощание с кинокритиком Богомоловым - РИА Новости, 17.04.2023
В Москве прошло прощание с кинокритиком Богомоловым
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:48
2023-04-17T13:48
2023-04-17T13:48
москва
константин богомолов
вгик
сноб
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым прошло в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На закрытую церемонию приехали близкие Богомолова, в том числе - его сын, режиссер Константин Богомолов. Богомолов умер в возрасте 86 лет в пятницу. Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия", телеобозревателем в "Российской газете", с декабря 2017 года был колумнистом в журнале "Сноб".
https://ria.ru/20230414/bogomolov-1865265322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, константин богомолов, вгик, сноб, общество
Москва, Константин Богомолов, ВГИК, Сноб, Общество
В Москве прошло прощание с кинокритиком Богомоловым
В Центральной клинической больнице в Москве прошло прощание с кинокритиком Богомоловым