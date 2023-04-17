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Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий - РИА Новости, 17.04.2023
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Туризм
 
13:37 17.04.2023 (обновлено: 18:51 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий - РИА Новости, 17.04.2023
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий
Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:37
2023-04-17T18:51
экономика
россия
краснодар
геленджик
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
туризм
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года. "Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик. Он также отметил, что на рынке авиаперевозок сказывается влияние закрытых 11 аэропортов юга (их работа была приостановлена 24 февраля прошлого года). "Открытие хотя бы двух из них, Краснодара и Геленджика, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html
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экономика, россия, краснодар, геленджик, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Экономика, Россия, Краснодар, Геленджик, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий

Замглавы Минтранса Чалик: цена авиабилетов в России в этом году может вырасти на 30%

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛетящий самолет
Летящий самолет - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.
"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик.
Он также отметил, что на рынке авиаперевозок сказывается влияние закрытых 11 аэропортов юга (их работа была приостановлена 24 февраля прошлого года).
"Открытие хотя бы двух из них, Краснодара и Геленджика, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", - добавил замминистра.
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ТуризмЭкономикаРоссияКраснодарГеленджикМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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