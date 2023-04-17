https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html

Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий

Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий - РИА Новости, 17.04.2023

Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий

Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:37

2023-04-17T13:37

2023-04-17T18:51

экономика

россия

краснодар

геленджик

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

туризм

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года. "Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик. Он также отметил, что на рынке авиаперевозок сказывается влияние закрытых 11 аэропортов юга (их работа была приостановлена 24 февраля прошлого года). "Открытие хотя бы двух из них, Краснодара и Геленджика, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html

россия

краснодар

геленджик

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Варвара Скокшина

экономика, россия, краснодар, геленджик, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм