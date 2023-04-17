https://ria.ru/20230417/aviaperevozki-1865802873.html
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий - РИА Новости, 17.04.2023
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий
Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:37
2023-04-17T13:37
2023-04-17T18:51
экономика
россия
краснодар
геленджик
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863320614_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_084f083ecc10c48411cb6520e936be1b.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года. "Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик. Он также отметил, что на рынке авиаперевозок сказывается влияние закрытых 11 аэропортов юга (их работа была приостановлена 24 февраля прошлого года). "Открытие хотя бы двух из них, Краснодара и Геленджика, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20230315/aviakompanii-1857992611.html
россия
краснодар
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863320614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69b06351d11c1bb0ae24ef4aaa131f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодар, геленджик, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Экономика, Россия, Краснодар, Геленджик, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Туризм, Новости - Туризм
Авиаперевозки могут подорожать на 15-30 процентов без субсидий
Замглавы Минтранса Чалик: цена авиабилетов в России в этом году может вырасти на 30%
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стоимость внутренних авиаперевозок в РФ в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям, сообщил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития под председательством Максима Решетникова по подготовке к туристическому сезону 2023 года.
"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно, возможно, будет уменьшение количества рейсов", - сказал Чалик.
Он также отметил, что на рынке авиаперевозок сказывается влияние закрытых 11 аэропортов юга (их работа была приостановлена 24 февраля прошлого года).
"Открытие хотя бы двух из них, Краснодара
и Геленджика
, существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", - добавил замминистра.
Авиакомпании в России не каннибализировали ни один самолет, заявил Савельев