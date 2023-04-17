https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865776361.html

СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных

СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных - РИА Новости, 17.04.2023

СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных

Украинские войска развернули на артемовском направлении до 30,5 тысяч военных, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:15

2023-04-17T12:15

2023-04-17T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

артемовск

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска развернули на артемовском направлении до 30,5 тысяч военных, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. "Двенадцать украинских бригад численностью порядка 30,5 тысячи человек развернуты на "Бахмутовской оси" (Бахмут - украинское название Артемовска)", - говорится в сообщении издания. Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска рано, под контролем российских сил находится более 80% города. Боец группы рассказал РИА Новости, что украинские войска "выдавливают клещами" из города. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Однако опрошенные РИА Новости военные эксперты выражали сомнения в ценности и актуальности утекших в сеть документов, допуская, что это может быть частью плана по дезинформации России.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр