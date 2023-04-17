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СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/artemovsk-1865776361.html
СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных
СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных
Украинские войска развернули на артемовском направлении до 30,5 тысяч военных, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:15
2023-04-17T12:15
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска развернули на артемовском направлении до 30,5 тысяч военных, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. "Двенадцать украинских бригад численностью порядка 30,5 тысячи человек развернуты на "Бахмутовской оси" (Бахмут - украинское название Артемовска)", - говорится в сообщении издания. Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска рано, под контролем российских сил находится более 80% города. Боец группы рассказал РИА Новости, что украинские войска "выдавливают клещами" из города. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Однако опрошенные РИА Новости военные эксперты выражали сомнения в ценности и актуальности утекших в сеть документов, допуская, что это может быть частью плана по дезинформации России.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html
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россия
донецкая народная республика
артемовск
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безопасность, россия, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных

Newsweek: ВСУ развернули на Артемовском направлении до 30,5 тысячи военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска развернули на артемовском направлении до 30,5 тысяч военных, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
"Двенадцать украинских бригад численностью порядка 30,5 тысячи человек развернуты на "Бахмутовской оси" (Бахмут - украинское название Артемовска)", - говорится в сообщении издания. Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска рано, под контролем российских сил находится более 80% города. Боец группы рассказал РИА Новости, что украинские войска "выдавливают клещами" из города.
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Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Однако опрошенные РИА Новости военные эксперты выражали сомнения в ценности и актуальности утекших в сеть документов, допуская, что это может быть частью плана по дезинформации России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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