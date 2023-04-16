https://ria.ru/20230416/sudan-1865597834.html

Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу

Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу - РИА Новости, 16.04.2023

Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призывает стороны в Судане к диалогу и национальному консенсусу, говорится в заявлении официального представителя... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:14

2023-04-16T00:14

2023-04-16T00:14

судан

египет

хартум (город)

абдель фаттах ас-сиси

союз биатлонистов россии (сбр)

оон

антониу гутерреш

в мире

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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призывает стороны в Судане к диалогу и национальному консенсусу, говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми. Согласно заявлению, ас-Сиси провел в субботу телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого состоялось обсуждение последних событий в Судане. "Президент выразил глубокую обеспокоенность Египта событиями в братском Судане на фоне продолжающихся там столкновений, подчеркнув риск негативных последствий этих событий для стабильности Судана … и призвав стороны в Судане отдать предпочтение языку диалога и национальному консенсусу и отстаивать высшие интересы братского суданского народа", - отмечается в заявлении Фахми. Сообщается, что Гутерреш подчеркнул свою заинтересованность во взаимодействии с ас-Сиси в свете активной роли Египта в поддержании безопасности и стабильности в регионе. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html

судан

египет

хартум (город)

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судан, египет, хартум (город), абдель фаттах ас-сиси, союз биатлонистов россии (сбр), оон, антониу гутерреш, в мире