Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/sudan-1865597834.html
Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу
Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу - РИА Новости, 16.04.2023
Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призывает стороны в Судане к диалогу и национальному консенсусу, говорится в заявлении официального представителя... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:14
2023-04-16T00:14
судан
египет
хартум (город)
абдель фаттах ас-сиси
союз биатлонистов россии (сбр)
оон
антониу гутерреш
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c3e89e10bb216b5eb90622b07e1b09c.jpg
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призывает стороны в Судане к диалогу и национальному консенсусу, говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми. Согласно заявлению, ас-Сиси провел в субботу телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого состоялось обсуждение последних событий в Судане. "Президент выразил глубокую обеспокоенность Египта событиями в братском Судане на фоне продолжающихся там столкновений, подчеркнув риск негативных последствий этих событий для стабильности Судана … и призвав стороны в Судане отдать предпочтение языку диалога и национальному консенсусу и отстаивать высшие интересы братского суданского народа", - отмечается в заявлении Фахми. Сообщается, что Гутерреш подчеркнул свою заинтересованность во взаимодействии с ас-Сиси в свете активной роли Египта в поддержании безопасности и стабильности в регионе. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html
судан
египет
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b34509037b53827cd1b20dcea9d61165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
судан, египет, хартум (город), абдель фаттах ас-сиси, союз биатлонистов россии (сбр), оон, антониу гутерреш, в мире
Судан, Египет, Хартум (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Союз биатлонистов России (СБР), ООН, Антониу Гутерреш, В мире
Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу

Президент Египта Фахми призвал стороны в Судане к диалогу и национальному консенсусу

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призывает стороны в Судане к диалогу и национальному консенсусу, говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми.
Согласно заявлению, ас-Сиси провел в субботу телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого состоялось обсуждение последних событий в Судане.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР
Вчера, 20:00
"Президент выразил глубокую обеспокоенность Египта событиями в братском Судане на фоне продолжающихся там столкновений, подчеркнув риск негативных последствий этих событий для стабильности Судана … и призвав стороны в Судане отдать предпочтение языку диалога и национальному консенсусу и отстаивать высшие интересы братского суданского народа", - отмечается в заявлении Фахми.
Сообщается, что Гутерреш подчеркнул свою заинтересованность во взаимодействии с ас-Сиси в свете активной роли Египта в поддержании безопасности и стабильности в регионе.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.
Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме
Вчера, 12:15
 
СуданЕгипетХартум (город)Абдель Фаттах ас-СисиСоюз биатлонистов России (СБР)ООНАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала