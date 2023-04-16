https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655299.html
На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих
На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих - РИА Новости, 16.04.2023
На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих
На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:23
2023-04-16T14:23
2023-04-16T14:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865654938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожили более 30 украинских военнослужащих
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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