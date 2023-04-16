https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655299.html

На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих

На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих - РИА Новости, 16.04.2023

На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих

На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:23

2023-04-16T14:23

2023-04-16T14:24

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865654938.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность