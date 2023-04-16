Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/putin-1865697469.html
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:23
2023-04-16T20:23
владимир путин
китай
си цзиньпин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859614346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08a3a3c5702f337b2db76bed79d962c4.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что он прошел очень продуктивно и обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств. "Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230326/peregovory-1860734700.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859614346_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1e18a9093359fff2b105870666197064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, китай, си цзиньпин, россия, в мире
Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Россия, В мире
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина

Путин на встрече с главой Минобороны Китая Ли Шанфу назвал визит Си Цзиньпина продуктивным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что он прошел очень продуктивно и обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств.
"Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств", - сказал Путин.
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Глава МИД Китая охарактеризовал саммит Путина и Си Цзиньпина
26 марта, 14:50
 
Владимир ПутинКитайСи ЦзиньпинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала