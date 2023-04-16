https://ria.ru/20230416/putin-1865697469.html

Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина

Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023

Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина,... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:23

2023-04-16T20:23

2023-04-16T20:23

владимир путин

китай

си цзиньпин

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что он прошел очень продуктивно и обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств. "Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230326/peregovory-1860734700.html

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владимир путин, китай, си цзиньпин, россия, в мире