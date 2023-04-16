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Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина,... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:23
2023-04-16T20:23
2023-04-16T20:23
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что он прошел очень продуктивно и обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств. "Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств", - сказал Путин.
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владимир путин, китай, си цзиньпин, россия, в мире
Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Россия, В мире
Путин на встрече с главой Минобороны Китая вспомнил о визите Си Цзиньпина
Путин на встрече с главой Минобороны Китая Ли Шанфу назвал визит Си Цзиньпина продуктивным
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу вспомнил о визите в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что он прошел очень продуктивно и обсуждалось в том числе и сотрудничество по линии военных ведомств.
"Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств", - сказал Путин.
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