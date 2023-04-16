https://ria.ru/20230416/pozdravlenie-1865711070.html

Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой

Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023

Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно поздравил с праздником Пасхи российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T23:54

2023-04-16T23:54

2023-04-16T23:58

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

космос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно поздравил с праздником Пасхи российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), пожелав им успешного полета и чтобы "ангел-хранитель был вместе с ними". Участие в беседе по телемосту с предстоятелем Русской православной церкви приняли участники 68-й и 69-й долговременных экспедиций: командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, сообщается на сайте РПЦ . "Хотел бы всех вас поздравить с этим замечательным днем и пожелать вам помощи Божией, чтобы Господь был вместе с вами, чтобы ангел-хранитель был вместе с вами. Чтобы полет ваш был успешным, полезным", - приводятся на сайте слова патриарха. Патриарх отметил, что России – очень богатая страна, и главное ее богатство- люди. "Наши люди - это наше главное богатство. Господь нам дал очень богатую страну, очень богатую землю с колоссальными возможностями. И наша задача заключается в том, чтобы все эти возможности правильно использовать. Поэтому еще много нужно сделать, конечно, развивая нашу экономику, развивая нашу науку и все то, что поможет в том числе максимально использовать богатства, которые Бог дал России. Мы с вами живем в замечательной стране, а значит, мы - счастливые люди. А вы - наша гордость. Вы там, в космосе, представляете Россию", - сказал патриарх. Предстоятель РПЦ порадовался, что космонавты взяли с собой в полет иконы, которые были видны в кадре. Российские космонавты же поздравили патриарха Кирилла и всех соотечественников с праздником Христова Воскресения.

https://ria.ru/20230416/paskha-1865623731.html

https://ria.ru/20230416/kirill-1865658153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), космос, международная космическая станция (мкс)