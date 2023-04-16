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Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
23:54 16.04.2023 (обновлено: 23:58 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/pozdravlenie-1865711070.html
Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой
Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно поздравил с праздником Пасхи российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T23:54
2023-04-16T23:58
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
космос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно поздравил с праздником Пасхи российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), пожелав им успешного полета и чтобы "ангел-хранитель был вместе с ними". Участие в беседе по телемосту с предстоятелем Русской православной церкви приняли участники 68-й и 69-й долговременных экспедиций: командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, сообщается на сайте РПЦ . "Хотел бы всех вас поздравить с этим замечательным днем и пожелать вам помощи Божией, чтобы Господь был вместе с вами, чтобы ангел-хранитель был вместе с вами. Чтобы полет ваш был успешным, полезным", - приводятся на сайте слова патриарха. Патриарх отметил, что России – очень богатая страна, и главное ее богатство- люди. "Наши люди - это наше главное богатство. Господь нам дал очень богатую страну, очень богатую землю с колоссальными возможностями. И наша задача заключается в том, чтобы все эти возможности правильно использовать. Поэтому еще много нужно сделать, конечно, развивая нашу экономику, развивая нашу науку и все то, что поможет в том числе максимально использовать богатства, которые Бог дал России. Мы с вами живем в замечательной стране, а значит, мы - счастливые люди. А вы - наша гордость. Вы там, в космосе, представляете Россию", - сказал патриарх. Предстоятель РПЦ порадовался, что космонавты взяли с собой в полет иконы, которые были видны в кадре. Российские космонавты же поздравили патриарха Кирилла и всех соотечественников с праздником Христова Воскресения.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865623731.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), космос, международная космическая станция (мкс)
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Космос, Международная космическая станция (МКС)
Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой

Патриарх Кирилл традиционно поздравил с Пасхой космонавтов с МКС

© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно поздравил с праздником Пасхи российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), пожелав им успешного полета и чтобы "ангел-хранитель был вместе с ними".
Участие в беседе по телемосту с предстоятелем Русской православной церкви приняли участники 68-й и 69-й долговременных экспедиций: командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, сообщается на сайте РПЦ .
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
Вчера, 09:48
"Хотел бы всех вас поздравить с этим замечательным днем и пожелать вам помощи Божией, чтобы Господь был вместе с вами, чтобы ангел-хранитель был вместе с вами. Чтобы полет ваш был успешным, полезным", - приводятся на сайте слова патриарха.
Патриарх отметил, что России – очень богатая страна, и главное ее богатство- люди. "Наши люди - это наше главное богатство. Господь нам дал очень богатую страну, очень богатую землю с колоссальными возможностями. И наша задача заключается в том, чтобы все эти возможности правильно использовать. Поэтому еще много нужно сделать, конечно, развивая нашу экономику, развивая нашу науку и все то, что поможет в том числе максимально использовать богатства, которые Бог дал России. Мы с вами живем в замечательной стране, а значит, мы - счастливые люди. А вы - наша гордость. Вы там, в космосе, представляете Россию", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ порадовался, что космонавты взяли с собой в полет иконы, которые были видны в кадре. Российские космонавты же поздравили патриарха Кирилла и всех соотечественников с праздником Христова Воскресения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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