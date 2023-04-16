Патриарх поздравил космонавтов с МКС с Пасхой
Патриарх Кирилл традиционно поздравил с Пасхой космонавтов с МКС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно поздравил с праздником Пасхи российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), пожелав им успешного полета и чтобы "ангел-хранитель был вместе с ними".
Участие в беседе по телемосту с предстоятелем Русской православной церкви приняли участники 68-й и 69-й долговременных экспедиций: командир МКС Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, сообщается на сайте РПЦ .
"Хотел бы всех вас поздравить с этим замечательным днем и пожелать вам помощи Божией, чтобы Господь был вместе с вами, чтобы ангел-хранитель был вместе с вами. Чтобы полет ваш был успешным, полезным", - приводятся на сайте слова патриарха.
Патриарх отметил, что России – очень богатая страна, и главное ее богатство- люди. "Наши люди - это наше главное богатство. Господь нам дал очень богатую страну, очень богатую землю с колоссальными возможностями. И наша задача заключается в том, чтобы все эти возможности правильно использовать. Поэтому еще много нужно сделать, конечно, развивая нашу экономику, развивая нашу науку и все то, что поможет в том числе максимально использовать богатства, которые Бог дал России. Мы с вами живем в замечательной стране, а значит, мы - счастливые люди. А вы - наша гордость. Вы там, в космосе, представляете Россию", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ порадовался, что космонавты взяли с собой в полет иконы, которые были видны в кадре. Российские космонавты же поздравили патриарха Кирилла и всех соотечественников с праздником Христова Воскресения.