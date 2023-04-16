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День святой Пасхи по православному календарю

День святой Пасхи по православному календарю - РИА Новости, 16.04.2023

День святой Пасхи по православному календарю

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T04:02

2023-04-16T04:02

2023-04-16T04:02

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Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).В 2023 году православная Пасха приходится на 16 апреля (3 апреля по старому стилю).В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Согласно Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день после крестной смерти воскрес. Это событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя. Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван так от еврейского слова "песах" ("пройти мимо") – в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. Другое древнее толкование праздника, связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".Сообразно с этим ветхозаветным воспоминанием праздник Воскресения Христова стал обозначать прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.Этот древнейший праздник был установлен и праздновался еще в апостольское время.Воскреснув, Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые, по христианскому учению, восстанут от земли во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос. Воскресение Иисуса свидетельствует, что он воистину есть Сын Божий – "воскрес яко Бог".В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день нисана (март-апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь, считая недопустимым праздновать Пасху вместе с иудеями, совершала ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Попытка церквей договориться по этому вопросу была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском в середине II века, но успехом не увенчалась. Два разных обычая празднования Воскресения Христова просуществовали до первого Вселенского Собора (325 год). На нем постановили праздновать Пасху повсюду в первое воскресенье после пасхального полнолуния между 22 марта (4 апреля по новому стилю) и 25 апреля (8 мая по новому стилю), чтобы она всегда отмечалась после иудейской пасхи. Католическая церковь использует григорианский календарь, который ввел папа Римский Григорий XIII в 1582 году. Православные же церкви при вычислении даты Пасхи все так же опираются на юлианский календарь. Пасха у католиков всегда раньше, но иногда у обеих конфессий она совпадает.С апостольского времени церковь совершает Пасхальное богослужение ночью.В субботу вечером во всех храмах начинается пасхальная полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа), кадят ее и относят в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где она остается 40 дней (в воспоминание того, что Христос Спаситель после Своего Воскресения пребывал на земле 40 дней). Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон – благовест – возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата иконостаса, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом. Он совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне и символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом. В притворе при затворенных дверях храма начинается пасхальная утреня. Духовенство и паства поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". Хор заканчивает пение словами "И сущим во гробех живот даровав".Церковные двери отворяются, духовенство и молящиеся входят в храм. После великой ектении (молитвенного прошения) поется Пасхальный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным (VIII век).В конце утрени читается особое "Огласительное слово" святителя Иоанна Златоустого, говорящее о духовной сути Пасхи.После утрени начинается Пасхальная литургия, на ней читается начало Евангелия от Иоанна, а царские врата, северные и южные двери алтаря остаются открытыми в знак того, что "Небо нам ныне отверсто". Закрывают царские врата через неделю, в субботу после литургии. Главной особенностью Пасхальной литургии является то, что Евангелие, повествующее о Божестве Иисуса Христа ("В начале бе Слово..."), читается священниками на разных языках. Это напоминание о том, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.На Пасху верующие, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.Накануне и в сам день Пасхи верующие освящают пасхальное угощение. Символами Пасхи, по традиции, являются кулич и крашеные яйца.Куличи пекутся из квасного теста. Само приготовление – также символ Воскресения Христова. Тесто скисает, а потом оживает в руках готовящего, как ожил Христос.Пасхальное яйцо – символ новой жизни. Его скорлупа символизирует Гроб Господень. Внутри яйца – новая жизнь и новое бытие, которое даровал верующим Христос.Яйца на Пасху красят, так как по преданию Мария Магдалина подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить о Воскрешении Христа и принесла яйцо, потому что приходить с пустыми руками не было принято. Император ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту же секунду яйцо стало красным. Возможно это легенда, но христиане красят яйца в красный цвет. Допустимы и другие оттенки, но красный – это еще и цвет Царской славы, Символ Небесного Царства.По данным ВЦИОМ, Пасха у россиян находится на первом месте из всех религиозных праздников. Уже более 20 лет центром пасхальных празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В 2020-2021 году в связи с пандемией коронавируса православные встречали Пасху в условиях ограничений. Многие приходы организовали онлайн-трансляцию богослужений. Церковные службы проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. В 2022 году более чем в 7,3 тысячах населенных пунктах России прошло свыше 12,5 тысяч богослужений и крестных ходов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, русская православная церковь, пасха