https://ria.ru/20230415/zerno-1865563492.html

"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине

"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине - РИА Новости, 15.04.2023

"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине

Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:35

2023-04-15T17:35

2023-04-15T18:51

в мире

польша

украина

право и справедливость

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров.Комментаторов аккаунта правящей партии республики "Право и справедливость" не устроили решения по поддержке местного сельского хозяйства, так как она проводится на средства налогоплательщиков. Кроме того, решение приостановить поток украинского зерна в страну интернет-пользователи посчитали очень поздним — год бездействия властей сильно повлиял на польских производителей."Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами", — возмутился olsendj."Это никакая не конкретика, это обещания из-за страха потерять электорат. Единственная конкретика — это год вашего бездействия по украинскому зерну. Год!" — напомнил Yofek."А ваши закадычные друзья, которые на этом заработали, вернут деньги? Или мы должны вложить свои кровные, чтобы покрыть вашу неумелость, как обычно?" — уточнил Małgorzata."Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем по-серому, чтобы налоги не забрали все", — резюмировал KrAdCi.Организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через страну в другие государства. Фермеры заявляли, что зерно из соседней республики — ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html

https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html

https://ria.ru/20230413/zerno-1865170002.html

польша

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, украина, право и справедливость