https://ria.ru/20230415/zerno-1865563492.html
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине - РИА Новости, 15.04.2023
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине
Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:35
2023-04-15T17:35
2023-04-15T18:51
в мире
польша
украина
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_016e7b3b3db9d95d53973e65a59f937f.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров.Комментаторов аккаунта правящей партии республики "Право и справедливость" не устроили решения по поддержке местного сельского хозяйства, так как она проводится на средства налогоплательщиков. Кроме того, решение приостановить поток украинского зерна в страну интернет-пользователи посчитали очень поздним — год бездействия властей сильно повлиял на польских производителей."Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами", — возмутился olsendj."Это никакая не конкретика, это обещания из-за страха потерять электорат. Единственная конкретика — это год вашего бездействия по украинскому зерну. Год!" — напомнил Yofek."А ваши закадычные друзья, которые на этом заработали, вернут деньги? Или мы должны вложить свои кровные, чтобы покрыть вашу неумелость, как обычно?" — уточнил Małgorzata."Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем по-серому, чтобы налоги не забрали все", — резюмировал KrAdCi.Организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через страну в другие государства. Фермеры заявляли, что зерно из соседней республики — ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html
https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html
https://ria.ru/20230413/zerno-1865170002.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_6ed892d2ed25f4c8ae24c526951dc697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, право и справедливость
В мире, Польша, Украина, Право и справедливость
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине
Поляки в Сети раскритиковали закупку зерна за счет налогоплательщиков
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Жители Польши раскритиковали в соцсетях
инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров.
Комментаторов аккаунта правящей партии республики "Право и справедливость
" не устроили решения по поддержке местного сельского хозяйства, так как она проводится на средства налогоплательщиков. Кроме того, решение приостановить поток украинского зерна в страну интернет-пользователи посчитали очень поздним — год бездействия властей сильно повлиял на польских производителей.
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине
"Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами", — возмутился olsendj.
«
"Почему поляки должны снова платить за вашу лень, воровство и разгильдяйство?" — спросил falstafiku.
"Это никакая не конкретика, это обещания из-за страха потерять электорат. Единственная конкретика — это год вашего бездействия по украинскому зерну. Год!" — напомнил Yofek.
"А ваши закадычные друзья, которые на этом заработали, вернут деньги? Или мы должны вложить свои кровные, чтобы покрыть вашу неумелость, как обычно?" — уточнил Małgorzata.
Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном
"Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем по-серому, чтобы налоги не забрали все", — резюмировал KrAdCi.
Организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через страну в другие государства. Фермеры заявляли, что зерно из соседней республики — ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
Минсельхоз Словакии предостерег от импорта украинского зерна