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"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине - РИА Новости, 15.04.2023
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17:35 15.04.2023 (обновлено: 18:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/zerno-1865563492.html
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине - РИА Новости, 15.04.2023
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине
Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:35
2023-04-15T18:51
в мире
польша
украина
право и справедливость
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров.Комментаторов аккаунта правящей партии республики "Право и справедливость" не устроили решения по поддержке местного сельского хозяйства, так как она проводится на средства налогоплательщиков. Кроме того, решение приостановить поток украинского зерна в страну интернет-пользователи посчитали очень поздним — год бездействия властей сильно повлиял на польских производителей."Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами", — возмутился olsendj."Это никакая не конкретика, это обещания из-за страха потерять электорат. Единственная конкретика — это год вашего бездействия по украинскому зерну. Год!" — напомнил Yofek."А ваши закадычные друзья, которые на этом заработали, вернут деньги? Или мы должны вложить свои кровные, чтобы покрыть вашу неумелость, как обычно?" — уточнил Małgorzata."Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем по-серому, чтобы налоги не забрали все", — резюмировал KrAdCi.Организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через страну в другие государства. Фермеры заявляли, что зерно из соседней республики — ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html
https://ria.ru/20230413/zerno-1865074155.html
https://ria.ru/20230413/zerno-1865170002.html
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в мире, польша, украина, право и справедливость
В мире, Польша, Украина, Право и справедливость
"А кто платить будет?!" Поляки впали в ярость из-за решения по Украине

Поляки в Сети раскритиковали закупку зерна за счет налогоплательщиков

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Жители Польши раскритиковали в соцсетях инициативу правительства страны по поддержке местных фермеров.
Комментаторов аккаунта правящей партии республики "Право и справедливость" не устроили решения по поддержке местного сельского хозяйства, так как она проводится на средства налогоплательщиков. Кроме того, решение приостановить поток украинского зерна в страну интернет-пользователи посчитали очень поздним — год бездействия властей сильно повлиял на польских производителей.
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"Сначала вы создали проблему, нагадили фермерам, а теперь судорожно пытаетесь исправить свою неумелость нашими деньгами", — возмутился olsendj.
«
"Почему поляки должны снова платить за вашу лень, воровство и разгильдяйство?" — спросил falstafiku.
"Это никакая не конкретика, это обещания из-за страха потерять электорат. Единственная конкретика — это год вашего бездействия по украинскому зерну. Год!" — напомнил Yofek.
"А ваши закадычные друзья, которые на этом заработали, вернут деньги? Или мы должны вложить свои кровные, чтобы покрыть вашу неумелость, как обычно?" — уточнил Małgorzata.
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"Я буду просить прибавки к моей зарплате. Причем по-серому, чтобы налоги не забрали все", — резюмировал KrAdCi.
Организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через страну в другие государства. Фермеры заявляли, что зерно из соседней республики — ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в страну с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.
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