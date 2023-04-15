https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865544188.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2023
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:32
2023-04-15T15:32
2023-04-15T15:32
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
камчатка
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Толчок произошел в 23.35 по местному времени (14.35 мск) в акватории Тихого океана к юго-востоку от столицы региона. В комментариях к сообщению Геофизической службы жители Камчатки пишут, что толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. "Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сказали в МЧС региона.
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, камчатка, землетрясение
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Камчатка, Землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8