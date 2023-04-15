Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865544188.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2023
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:32
2023-04-15T15:32
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
камчатка
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Толчок произошел в 23.35 по местному времени (14.35 мск) в акватории Тихого океана к юго-востоку от столицы региона. В комментариях к сообщению Геофизической службы жители Камчатки пишут, что толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. "Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сказали в МЧС региона.
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, камчатка, землетрясение
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Камчатка, Землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 55 километров. Глубина: 88,5 километров. Магнитуда: 4,8", - говорится в сообщении службы в телеграм-канале.
Толчок произошел в 23.35 по местному времени (14.35 мск) в акватории Тихого океана к юго-востоку от столицы региона.
В комментариях к сообщению Геофизической службы жители Камчатки пишут, что толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
"Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сказали в МЧС региона.
Люди в защитных костюмах в поселке Ключи во время извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. 11 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Климатолог оценил последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
11 апреля, 11:23
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукКамчаткаЗемлетрясение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала