https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865544188.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2023

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:32

2023-04-15T15:32

2023-04-15T15:32

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

камчатка

землетрясение

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятидесяти километрах от Петропавловска-Камчатского поздним вечером в субботу, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Толчок произошел в 23.35 по местному времени (14.35 мск) в акватории Тихого океана к юго-востоку от столицы региона. В комментариях к сообщению Геофизической службы жители Камчатки пишут, что толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. "Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сказали в МЧС региона.

https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, камчатка, землетрясение