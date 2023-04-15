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Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв - РИА Новости, 15.04.2023
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05:54 15.04.2023 (обновлено: 11:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865493613.html
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв - РИА Новости, 15.04.2023
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв
Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:54
2023-04-15T11:51
в мире
япония
вакаяма (город)
фумио кисида
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
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ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK."Около 11:30 (5:30 мск) премьер-министр Фумио Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва", — говорится в сообщении.Очевидцы рассказали телеканалу, что, когда появился премьер, некий молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет". После этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.Премьер отменил запланированное мероприятие и уехал в Главное управление полиции префектуры Вакаяма. При этом позже Кисида прибыл на местную железнодорожную станцию, чтобы провести выступление там."Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", — сказал он.По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал.
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
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в мире, япония, вакаяма (город), фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Япония, Вакаяма (город), Фумио Кисида, Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв

Рядом с местом выступления премьера Японии в городе Вакаяма прогремел взрыв

© AFP 2023 / JIJI Press Задержание мужчины, который бросил дымовую шашку рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма
Задержание мужчины, который бросил дымовую шашку рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AFP 2023 / JIJI Press
Задержание мужчины, который бросил дымовую шашку рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK.
"Около 11:30 (5:30 мск) премьер-министр Фумио Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва", — говорится в сообщении.
Очевидцы рассказали телеканалу, что, когда появился премьер, некий молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет". После этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.
Премьер отменил запланированное мероприятие и уехал в Главное управление полиции префектуры Вакаяма. При этом позже Кисида прибыл на местную железнодорожную станцию, чтобы провести выступление там.
"Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", — сказал он.
По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал.
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В миреЯпонияВакаяма (город)Фумио КисидаВзрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
 
 
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