https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865493613.html
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв - РИА Новости, 15.04.2023
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв
Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:54
2023-04-15T05:54
2023-04-15T11:51
в мире
япония
вакаяма (город)
фумио кисида
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865502791_0:57:2935:1708_1920x0_80_0_0_94b4e4e44aecb5f2b01fbf57c7ac98a6.jpg
ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK."Около 11:30 (5:30 мск) премьер-министр Фумио Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва", — говорится в сообщении.Очевидцы рассказали телеканалу, что, когда появился премьер, некий молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет". После этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.Премьер отменил запланированное мероприятие и уехал в Главное управление полиции префектуры Вакаяма. При этом позже Кисида прибыл на местную железнодорожную станцию, чтобы провести выступление там."Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", — сказал он.По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал.
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
япония
вакаяма (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865502791_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_b44aa8738b7d6ed149039f8cf4c479bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, вакаяма (город), фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Япония, Вакаяма (город), Фумио Кисида, Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв
Рядом с местом выступления премьера Японии в городе Вакаяма прогремел взрыв
ТОКИО, 15 апр — РИА Новости.
Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK
.
"Около 11:30 (5:30 мск) премьер-министр Фумио Кисида
завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва", — говорится в сообщении.
Очевидцы рассказали телеканалу, что, когда появился премьер, некий молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет". После этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.
Премьер отменил запланированное мероприятие и уехал в Главное управление полиции префектуры Вакаяма. При этом позже Кисида прибыл на местную железнодорожную станцию, чтобы провести выступление там.
"Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", — сказал он.
По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал.
Случаи покушений на первых лиц государств в 2001-2022 годах