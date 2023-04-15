https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865493613.html

Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв

Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв - РИА Новости, 15.04.2023

Рядом с местом выступления премьера Японии прогремел взрыв

Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:54

2023-04-15T05:54

2023-04-15T11:51

в мире

япония

вакаяма (город)

фумио кисида

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

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ТОКИО, 15 апр — РИА Новости. Рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался звук взрыва, передает NHK."Около 11:30 (5:30 мск) премьер-министр Фумио Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва", — говорится в сообщении.Очевидцы рассказали телеканалу, что, когда появился премьер, некий молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет". После этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.Премьер отменил запланированное мероприятие и уехал в Главное управление полиции префектуры Вакаяма. При этом позже Кисида прибыл на местную железнодорожную станцию, чтобы провести выступление там."Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", — сказал он.По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал.

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

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вакаяма (город)

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