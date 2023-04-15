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Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро - РИА Новости, 15.04.2023
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17:35 15.04.2023 (обновлено: 19:14 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/provokatsiya-1865563964.html
Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро
Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро - РИА Новости, 15.04.2023
Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро
Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:35
2023-04-15T19:14
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БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за использование части улицы, сообщает издание BZ Berlin. Счет в 806 евро выставили организаторам "выставки" с танком перед посольством за пользование обочиной дороги, где стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин. По данным издания, организаторы среди прочих документов в корреспонденции с властями района не заметили этот счет, поэтому его выставили повторно и с предупреждением о последствиях неуплаты по истечении недели. В конце февраля проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его дулом в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, но местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами, возлагали к боевой машине цветы, протестуя против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине.
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в мире, берлин (город), россия, киев
В мире, Берлин (город), Россия, Киев
Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро

Организаторам провокации с танком у посольства России в Берлине выставили счет в 806 евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за использование части улицы, сообщает издание BZ Berlin.
«
"Власти Митте прислали повторно предупреждение о необходимости оплатить счет", — пишет издание.
Счет в 806 евро выставили организаторам "выставки" с танком перед посольством за пользование обочиной дороги, где стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин.
По данным издания, организаторы среди прочих документов в корреспонденции с властями района не заметили этот счет, поэтому его выставили повторно и с предупреждением о последствиях неуплаты по истечении недели.
В конце февраля проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его дулом в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, но местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами, возлагали к боевой машине цветы, протестуя против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине.
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