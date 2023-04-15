https://ria.ru/20230415/provokatsiya-1865563964.html

Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро

Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро - РИА Новости, 15.04.2023

Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро

Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:35

2023-04-15T17:35

2023-04-15T19:14

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БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за использование части улицы, сообщает издание BZ Berlin. Счет в 806 евро выставили организаторам "выставки" с танком перед посольством за пользование обочиной дороги, где стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин. По данным издания, организаторы среди прочих документов в корреспонденции с властями района не заметили этот счет, поэтому его выставили повторно и с предупреждением о последствиях неуплаты по истечении недели. В конце февраля проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его дулом в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, но местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами, возлагали к боевой машине цветы, протестуя против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230317/bunt-1858464853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, берлин (город), россия, киев