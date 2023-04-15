https://ria.ru/20230415/nakhodka-1865493112.html

В жилой многоэтажке в Находке произошел пожар, шесть человек эвакуировали

В жилой многоэтажке в Находке произошел пожар, шесть человек эвакуировали - РИА Новости, 15.04.2023

В жилой многоэтажке в Находке произошел пожар, шесть человек эвакуировали

Пожар произошел в десятиэтажном многоквартирном жилом доме в Находке Приморского края, эвакуировано шесть человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:39

2023-04-15T05:39

2023-04-15T05:39

происшествия

жилье

находка

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пожар произошел в десятиэтажном многоквартирном жилом доме в Находке Приморского края, эвакуировано шесть человек, сообщил региональный главк МЧС. Уточняется, что спасатели эвакуировали из квартир шесть человек. По данным ведомства, горел балкон на восьмом этаже. В результате пожара квартира на 8-ом этаже повреждена огнем, частично поврежден балкон на девятом этаже. Всего в тушении пожара было задействовано четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

https://ria.ru/20230414/pozhar-1865378213.html

находка

приморский край

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2023

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происшествия, жилье, находка, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)