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Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок - РИА Новости, 15.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:56 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/moskva-1865566606.html
Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок
Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок - РИА Новости, 15.04.2023
Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок
Примерно 60% всех территорий Москвы приведено в порядок, в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек и около 17 тысяч единиц... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:56
2023-04-15T17:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Примерно 60% всех территорий Москвы приведено в порядок, в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек и около 17 тысяч единиц техники, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек, около 17 тысяч единиц техники. "Мы сейчас отрабатываем мероприятия, связанные с промывкой фасадов зданий, которые выходят на магистрали, улицы, и дальше вглубь кварталов будем распространять эти мероприятия. Проводятся мероприятия по приведению в порядок металлоограждений, улично-дорожной сети. Необходимо отметить, что в общегородском месячнике принимают участие не только коммунальщики, но и работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители, работники всех сфер бизнеса, предприятий потребительского рынка. Каждый на своем участке проводит те или другие мероприятия", - добавил заммэра.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Петр Бирюков
Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок

Заммэра Москвы Бирюков: около 60 процентов всех территорий города привели в порядок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВысадка крупномерных деревьев в рамках общегородского субботника в Москве
Высадка крупномерных деревьев в рамках общегородского субботника в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Высадка крупномерных деревьев в рамках общегородского субботника в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Примерно 60% всех территорий Москвы приведено в порядок, в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек и около 17 тысяч единиц техники, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Сегодня по городу проходит повсеместный общественный субботник по благоустройству всех городских территорий, прилегающих территорий. Надо сказать, что субботнику предшествовала большая организационная работа, и месячник, который мы традиционно проводим уже 12 лет с 1 апреля по 30 апреля, дает свои положительные результаты. Намечены были программные мероприятия по обустройству городских территорий после зимнего периода. На данном этапе примерно 60% всех территорий приведено в порядок", - сказал Бирюков.
Он отметил, что в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек, около 17 тысяч единиц техники.
"Мы сейчас отрабатываем мероприятия, связанные с промывкой фасадов зданий, которые выходят на магистрали, улицы, и дальше вглубь кварталов будем распространять эти мероприятия. Проводятся мероприятия по приведению в порядок металлоограждений, улично-дорожной сети. Необходимо отметить, что в общегородском месячнике принимают участие не только коммунальщики, но и работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители, работники всех сфер бизнеса, предприятий потребительского рынка. Каждый на своем участке проводит те или другие мероприятия", - добавил заммэра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоПетр Бирюков
 
 
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