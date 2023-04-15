https://ria.ru/20230415/moskva-1865566606.html

Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок

Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок - РИА Новости, 15.04.2023

Около 60 процентов всех территорий Москвы привели в порядок

Примерно 60% всех территорий Москвы приведено в порядок, в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек и около 17 тысяч единиц... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:56

2023-04-15T17:56

2023-04-15T17:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

общество

петр бирюков

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Примерно 60% всех территорий Москвы приведено в порядок, в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек и около 17 тысяч единиц техники, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что в общегородском субботнике принимают участие около 1,5 миллиона человек, около 17 тысяч единиц техники. "Мы сейчас отрабатываем мероприятия, связанные с промывкой фасадов зданий, которые выходят на магистрали, улицы, и дальше вглубь кварталов будем распространять эти мероприятия. Проводятся мероприятия по приведению в порядок металлоограждений, улично-дорожной сети. Необходимо отметить, что в общегородском месячнике принимают участие не только коммунальщики, но и работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители, работники всех сфер бизнеса, предприятий потребительского рынка. Каждый на своем участке проводит те или другие мероприятия", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html

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москва, городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков