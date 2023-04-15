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В Киево-Печерской лавре прошла божественная литургия - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
20:50 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/lavra-1865582505.html
В Киево-Печерской лавре прошла божественная литургия
В Киево-Печерской лавре прошла божественная литургия - РИА Новости, 15.04.2023
В Киево-Печерской лавре прошла божественная литургия
Обстановка в Киево-Печерской лавре в Великую субботу спокойная, священники Украинской православной церкви провели божественную литургию, прихожане несут пасхи... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T20:50
2023-04-15T20:50
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обстановка в Киево-Печерской лавре в Великую субботу спокойная, священники Украинской православной церкви провели божественную литургию, прихожане несут пасхи на освящение, пишет украинский телеканал 5.ua. "С самого утра на территории Лавры спокойно. Украинская православная церковь ... в Великую субботу - последний день в канун Пасхи - снова провела литургии в святынях на территории национального заповедника. В полдень там освящали и пасхи", - сообщает корреспондент телеканала 5.ua. Отмечается, что в лавре уже прошло несколько литургий, на которые пришло около полусотни верующих. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864932371.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Киево-Печерской лавре прошла божественная литургия

Священники провели божественную литургию в Киево-Печерской лавре

© Фото : УПЦБожественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре
Божественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : УПЦ
Божественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Обстановка в Киево-Печерской лавре в Великую субботу спокойная, священники Украинской православной церкви провели божественную литургию, прихожане несут пасхи на освящение, пишет украинский телеканал 5.ua.
"С самого утра на территории Лавры спокойно. Украинская православная церковь ... в Великую субботу - последний день в канун Пасхи - снова провела литургии в святынях на территории национального заповедника. В полдень там освящали и пасхи", - сообщает корреспондент телеканала 5.ua.
Отмечается, что в лавре уже прошло несколько литургий, на которые пришло около полусотни верующих.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Бог отобрал разум у киевских властей, заявила прихожанка лавры
12 апреля, 23:46
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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