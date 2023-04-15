https://ria.ru/20230415/gagauziya-1865507926.html

Гагаузский политик призвал сделать русский вторым государственным языком

Гагаузский политик призвал сделать русский вторым государственным языком - РИА Новости, 15.04.2023

Гагаузский политик призвал сделать русский вторым государственным языком

Русский язык в Молдавии является родным для половины населения страны, он должен получить статус второго государственного, заявил в субботу РИА Новости кандидат РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:51

2023-04-15T09:51

2023-04-15T09:51

в мире

молдавия

ссср

россия

майя санду

михаил формузал

сергей чернов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Русский язык в Молдавии является родным для половины населения страны, он должен получить статус второго государственного, заявил в субботу РИА Новости кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. На 30 апреля запланированы выборы башкана Гагаузии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. "Уверен, что требуются куда более серьезные изменения законодательства - важно сделать русский язык вторым государственным в республике. Это заметно упростит взаимоотношения государственных структур Молдовы и ее жителей. Русскоязычные - не меньшинство в Молдове. Русскоязычные - это те, для кого русский родной или один из двух родных языков (билингвы), а также те, кто говорит и пишет по-русски каждый день, общаясь также и с представителями других этносов на этом языке. То есть русскоязычные в Молдове - это населяющие страну русские, гагаузы, болгары, украинцы и немалая часть молдаван, в семьях которых так сложилось, что русский для них - родной. Иными словами, мы говорим почти о половине населения страны", - сказал Петров в интервью РИА Новости. Осенью прошлого года депутаты Гагаузской автономии предложили президенту Молдавии Майе Санду повысить статус русского языка в стране. Глава республики ответила, что проблема функционирования языков является двусторонней. Санду обещала, что будет создана государственная программа по изучению государственного языка. При этом она отметила, что в Молдавии нет притеснений по национальному, языковому или политическому признаку. Однако президент не уточнила, согласилась она или нет с предложением гагаузской стороны повысить статус русского языка. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции. На данный момент права русскоязычного населения Молдавии защищает закон о национальных меньшинствах. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html

молдавия

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, ссср, россия, майя санду, михаил формузал, сергей чернов