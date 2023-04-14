https://ria.ru/20230414/zapad-1865299311.html

Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы

Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы - РИА Новости, 14.04.2023

Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы

Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:07

2023-04-14T13:07

2023-04-14T13:13

россия

москва

узбекистан

сергей лавров

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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают ещё и американцы, которые отвечают за проблематику санкций - эта наглость, конечно, переходит все пределы, и она воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такому роду давления, угроз", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20230405/zapad-1863143236.html

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россия, москва, узбекистан, сергей лавров