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Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы - РИА Новости, 14.04.2023
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13:07 14.04.2023 (обновлено: 13:13 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/zapad-1865299311.html
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы - РИА Новости, 14.04.2023
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы
Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:07
2023-04-14T13:13
россия
москва
узбекистан
сергей лавров
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают ещё и американцы, которые отвечают за проблематику санкций - эта наглость, конечно, переходит все пределы, и она воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такому роду давления, угроз", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
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россия, москва, узбекистан, сергей лавров
Россия, Москва, Узбекистан, Сергей Лавров
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы

Глава МИД Лавров: наглость Запада в давлении на российских партнеров переходит все пределы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают ещё и американцы, которые отвечают за проблематику санкций - эта наглость, конечно, переходит все пределы, и она воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такому роду давления, угроз", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Запад отказывается от сотрудничества с Россией в ущерб себе, заявили в МИД
5 апреля, 12:00
 
РоссияМоскваУзбекистанСергей Лавров
 
 
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