https://ria.ru/20230414/zapad-1865299311.html
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы - РИА Новости, 14.04.2023
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы
Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:07
2023-04-14T13:07
2023-04-14T13:13
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Наглость Запада, который давит на партнёров России, заставляя их отказаться от сотрудничества с Москвой, переходит все пределы, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наглость западных представителей, а сюда помимо делегатов Евросоюза наезжают ещё и американцы, которые отвечают за проблематику санкций - эта наглость, конечно, переходит все пределы, и она воспринимается как полное отсутствие уважения в самостоятельности, независимости стран, которые подвергаются такому роду давления, угроз", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20230405/zapad-1863143236.html
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россия, москва, узбекистан, сергей лавров
Россия, Москва, Узбекистан, Сергей Лавров
Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России переходит пределы
Глава МИД Лавров: наглость Запада в давлении на российских партнеров переходит все пределы