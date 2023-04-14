Медведев заявил, что Украина никому не нужна
Медведев: как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина, потому что она никому не нужна.
Так Медведев прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказался о том, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов, и это не может длиться вечно. Орбан отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.
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"Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика", - написал Медведев.
"Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", - заявил он.
Ранее Медведев писал пост в Twitter, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. В ответ пользователи соцсети стали упрекать ее нового владельца Илона Маска в том, что он "не выполняет санкции" против РФ и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Сам Маск после этого заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.