https://ria.ru/20230414/ukraina-1865246436.html

Медведев заявил, что Украина никому не нужна

Медведев заявил, что Украина никому не нужна - РИА Новости, 14.04.2023

Медведев заявил, что Украина никому не нужна

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина, потому что она... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:43

2023-04-14T10:43

2023-04-14T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий медведев

виктор орбан

евросоюз

илон маск

венгрия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина, потому что она никому не нужна.Так Медведев прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказался о том, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов, и это не может длиться вечно. Орбан отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается."Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", - заявил он.Ранее Медведев писал пост в Twitter, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. В ответ пользователи соцсети стали упрекать ее нового владельца Илона Маска в том, что он "не выполняет санкции" против РФ и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Сам Маск после этого заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.Однако в пятницу показ поста ограничили в Германии и Польше "в связи с местным законодательством". Сегодня Медведев переопубликовал свой пост, переведя его на немецкий.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий медведев, виктор орбан, евросоюз, илон маск, венгрия, россия