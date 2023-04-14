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В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation - РИА Новости, 14.04.2023
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12:22 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865279658.html
В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation
В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation - РИА Новости, 14.04.2023
В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation
В Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши у себя дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:22
2023-04-14T12:22
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. В Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши у себя дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. В сети распространилась информация о том, что молодой человек продавал Sony PlayStation, к нему приехал якобы покупатель консоли и зарезал, забрав из квартиры и другую электронную технику. РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в релизе. По данным следствия, молодой человек с сестрой жил в квартире на улице Октябрьской. По данным следствия, в четверг вечером родственница вернулась домой и обнаружила его мертвым "с признаками насильственной смерти".
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россия
краснодар
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation

В Краснодаре убили 18-летнего местного жителя, предположительно, продававшего PlayStation

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. В Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши у себя дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
В сети распространилась информация о том, что молодой человек продавал Sony PlayStation, к нему приехал якобы покупатель консоли и зарезал, забрав из квартиры и другую электронную технику. РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации.
"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в релизе.
По данным следствия, молодой человек с сестрой жил в квартире на улице Октябрьской. По данным следствия, в четверг вечером родственница вернулась домой и обнаружила его мертвым "с признаками насильственной смерти".
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ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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