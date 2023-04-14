https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865279658.html

В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation

В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation - РИА Новости, 14.04.2023

В Краснодаре убили местного жителя, предположительно, из-за PlayStation

В Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши у себя дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:22

2023-04-14T12:22

2023-04-14T12:22

происшествия

россия

краснодар

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. В Краснодаре завели уголовное дело по факту убийства 18-летнего юноши у себя дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. В сети распространилась информация о том, что молодой человек продавал Sony PlayStation, к нему приехал якобы покупатель консоли и зарезал, забрав из квартиры и другую электронную технику. РИА Новости пока не располагает подтверждением данной информации. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в релизе. По данным следствия, молодой человек с сестрой жил в квартире на улице Октябрьской. По данным следствия, в четверг вечером родственница вернулась домой и обнаружила его мертвым "с признаками насильственной смерти".

https://ria.ru/20220829/otets-1812884335.html

россия

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)