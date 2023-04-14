https://ria.ru/20230414/svo-1865436940.html

Воронежцы, участвующие в СВО, получат льготы при газификации жилья

Воронежцы, участвующие в СВО, получат льготы при газификации жилья - РИА Новости, 14.04.2023

Воронежцы, участвующие в СВО, получат льготы при газификации жилья

Воронежская областная дума включила в список льготников, имеющих право на льготы при догазификации жилья, мобилизованных, контрактников и добровольцев,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:38

2023-04-14T18:38

2023-04-14T18:38

воронежская область

украина

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 14 апр – РИА Новости. Воронежская областная дума включила в список льготников, имеющих право на льготы при догазификации жилья, мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает заксобрание. В ходе очередного заседания регионального парламента депутаты внесли необходимые корректировки в ряд статей регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области". "Благодаря внесению данных изменений, дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить члены семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также военнослужащих-контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации", – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Размер денежной компенсации за газификацию жилого помещения или субсидии на газификацию жилого помещения для этой категорий льготников составит 100 тысяч рублей однократно, но не более фактически затраченных средств на эти цели. Также принятым законом расширен перечень работ по газификации жилого помещения, учитываемых при предоставлении дополнительной меры социальной поддержки. К уже имеющимся мероприятиям добавлено приобретение оборудования и материалов, необходимых для систем отопления (теплоснабжения), горячего водоснабжения и вентиляции жилого помещения, а также монтаж и подключение к внутридомовым инженерным системам газоснабжения, электроснабжения, отопления и водоснабжения внутридомового газового оборудования, монтаж систем отопления и вентиляции. Программа социальной газификации действует в Воронежской области с 2021 года. Согласно ей, подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах происходит по заявительному принципу без привлечения средств жителей. Работы по подключению к сетям газопотребления внутри границ участка, а также покупка необходимого внутридомового газового оборудования осуществляется за счет потребителей. Исключение составил ряд льготных категорий граждан. Для этого депутатами Воронежской областной думы был принят закон, который позволяет гражданам получить господдержку на догазификацию домовладений в границах земельного участка. На компенсацию или субсидию в размере до 100 тысяч рублей могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, вдовы инвалидов участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла, инвалиды и родители, имеющие детей-инвалидов, малоимущие граждане, малоимущие многодетные семьи. Кроме того, поддержку в максимальном размере 50 тысяч рублей могут получить малоимущие граждане и малоимущие многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума. "Со стороны депутатского корпуса реализации мероприятий в рамках программы социальной газификации уделяется особое внимание – это и бытовой комфорт, и существенное повышение качества жизни граждан. При этом мы обязаны оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям", – отметил Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html

https://ria.ru/20230321/pavodok-1859514575.html

https://ria.ru/20230406/yagnyata-1863578176.html

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украина, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума