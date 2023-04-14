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Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS
Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS
Украинские войска в четверг в течение часа дважды обстреляли город Рубежное в ЛНР, выпустив в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:04
2023-04-14T01:04
2023-04-14T01:21
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска в четверг в течение часа дважды обстреляли город Рубежное в ЛНР, выпустив в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК (СЦКК). Уточняется, что уже в 20.00 зафиксирован повторный обстрел города. По данным представительства, украинские войска выпустили еще четыре снаряда из HIMARS.Кроме того, в 19.20 ВСУ обстреляли из такой же РСЗО населенный пункт Троицкое, применив две ракеты.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865197108.html
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происшествия, рубежное, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS
Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное, выпустив 12 ракет из РСЗО HIMARS