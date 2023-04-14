https://ria.ru/20230414/rubezhnoe-1865199139.html

Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS

Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS

Украинские войска в четверг в течение часа дважды обстреляли город Рубежное в ЛНР, выпустив в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T01:04

2023-04-14T01:04

2023-04-14T01:21

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

сша

сцкк

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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска в четверг в течение часа дважды обстреляли город Рубежное в ЛНР, выпустив в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК (СЦКК). Уточняется, что уже в 20.00 зафиксирован повторный обстрел города. По данным представительства, украинские войска выпустили еще четыре снаряда из HIMARS.Кроме того, в 19.20 ВСУ обстреляли из такой же РСЗО населенный пункт Троицкое, применив две ракеты.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

https://ria.ru/20230414/obstrel-1865197108.html

рубежное

луганская народная республика

сша

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происшествия, рубежное, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin