https://ria.ru/20230414/rossiya-1865276604.html

Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США

Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США - РИА Новости, 14.04.2023

Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США

Попытки США доминировать на Ближнем Востоке лишь возвысили роль России, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:14

2023-04-14T12:14

2023-04-14T13:52

в мире

цены на нефть

россия

ближний восток

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Попытки США доминировать на Ближнем Востоке лишь возвысили роль России, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Вложив около восьми триллионов долларов в эти войны, США ушли оттуда практически ни с чем, сохранив лишь 2500 военных в Ираке и несколько баз на северо-востоке Сирии, откуда они продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть", — написал он.По мнению сенатора, агрессивная политика Вашингтона лишь привела к более тесному сотрудничеству стран региона и сделала Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20230410/pushkov-1864140364.html

россия

ближний восток

сша

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в мире, цены на нефть, россия, ближний восток, сша, алексей пушков