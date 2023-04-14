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Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США - РИА Новости, 14.04.2023
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12:14 14.04.2023 (обновлено: 13:52 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/rossiya-1865276604.html
Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США
Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США - РИА Новости, 14.04.2023
Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США
Попытки США доминировать на Ближнем Востоке лишь возвысили роль России, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:14
2023-04-14T13:52
в мире
цены на нефть
россия
ближний восток
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Попытки США доминировать на Ближнем Востоке лишь возвысили роль России, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Вложив около восьми триллионов долларов в эти войны, США ушли оттуда практически ни с чем, сохранив лишь 2500 военных в Ираке и несколько баз на северо-востоке Сирии, откуда они продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть", — написал он.По мнению сенатора, агрессивная политика Вашингтона лишь привела к более тесному сотрудничеству стран региона и сделала Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20230410/pushkov-1864140364.html
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в мире, цены на нефть, россия, ближний восток, сша, алексей пушков
В мире, Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, США, Алексей Пушков
Помогли России. Пушков посмеялся над стратегической ошибкой США

Сенатор Пушков: давление США сделало Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Попытки США доминировать на Ближнем Востоке лишь возвысили роль России, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Вложив около восьми триллионов долларов в эти войны, США ушли оттуда практически ни с чем, сохранив лишь 2500 военных в Ираке и несколько баз на северо-востоке Сирии, откуда они продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть", — написал он.
По мнению сенатора, агрессивная политика Вашингтона лишь привела к более тесному сотрудничеству стран региона и сделала Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке.
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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В миреЦены на нефтьРоссияБлижний ВостокСШААлексей Пушков
 
 
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