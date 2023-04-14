https://ria.ru/20230414/raketchiki-1865209103.html

Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ

Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023

Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ

Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:12

2023-04-14T05:12

2023-04-14T05:12

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а также пункт временной дислокации батальона противника на авдеевском направлении в районе Карловки, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" ВС РФ Иван Бигма. "В районе населенного пункта Константиновка ударами ракетного подразделения Южного военного округа был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На авдеевском направлении в районе населенного пункта Карловка артиллеристами мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожен пункт временной дислокации батальона противника", - сообщил Бигма.

https://ria.ru/20230414/yug-1865208985.html

константиновка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины