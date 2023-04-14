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Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/raketchiki-1865209103.html
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ
Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:12
2023-04-14T05:12
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а также пункт временной дислокации батальона противника на авдеевском направлении в районе Карловки, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" ВС РФ Иван Бигма. "В районе населенного пункта Константиновка ударами ракетного подразделения Южного военного округа был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На авдеевском направлении в районе населенного пункта Карловка артиллеристами мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожен пункт временной дислокации батальона противника", - сообщил Бигма.
https://ria.ru/20230414/yug-1865208985.html
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безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ

Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации украинских батальона и мехбригады в ДНР

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а также пункт временной дислокации батальона противника на авдеевском направлении в районе Карловки, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" ВС РФ Иван Бигма.
"В районе населенного пункта Константиновка ударами ракетного подразделения Южного военного округа был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На авдеевском направлении в районе населенного пункта Карловка артиллеристами мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожен пункт временной дислокации батальона противника", - сообщил Бигма.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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