https://ria.ru/20230414/raketchiki-1865209103.html
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ
Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:12
2023-04-14T05:12
2023-04-14T05:12
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Ракетчики Южного военного округа поразили пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Константиновки в ДНР, а также пункт временной дислокации батальона противника на авдеевском направлении в районе Карловки, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" ВС РФ Иван Бигма. "В районе населенного пункта Константиновка ударами ракетного подразделения Южного военного округа был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На авдеевском направлении в районе населенного пункта Карловка артиллеристами мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожен пункт временной дислокации батальона противника", - сообщил Бигма.
https://ria.ru/20230414/yug-1865208985.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации батальона и мехбригады ВСУ
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации украинских батальона и мехбригады в ДНР