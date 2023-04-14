https://ria.ru/20230414/putin-1865293606.html
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 14.04.2023
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:18
2023-04-14T13:18
2023-04-14T13:18
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
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LIVE: Встреча Путина с постоянными членами Совета безопасности
LIVE: Встреча Путина с постоянными членами Совета безопасности
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РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2023-04-14T13:18
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PT1M34S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.