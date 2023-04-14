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Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей - РИА Новости, 14.04.2023
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Воронежская область
 
19:06 14.04.2023 (обновлено: 19:07 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/obuchenie-1865447481.html
Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей
Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей - РИА Новости, 14.04.2023
Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей
Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую меру соцподдержки многодетных семей, которым будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:06
2023-04-14T19:07
воронежская область
россия
воронежская областная дума
владимир нетесов
воронежская область
дети
социальные выплаты
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ВОРОНЕЖ, 14 апр – РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую меру соцподдержки многодетных семей, которым будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих среднее профессиональное образование в регионе. Депутаты утвердили соответствующее решение в ходе очередной сессии регионального парламента. Инициатива была разработана во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ в июне прошлого года. "Поддержка многодетных семей постоянно находится в центре внимания органов власти. Чтобы дополнительно помочь им и при этом стимулировать молодежь к получению среднего специального образования, в регионе была разработана новая мера социальной поддержки. Если в многодетной семье есть дети, получающие платное образование в колледжах, техникумах и других учебных заведениях среднего профессионального образования на территории региона, они смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости годового обучения каждого такого ребенка", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отмечает областная дума, мера социальной поддержки представляет собой денежную компенсацию в размере половины стоимости годового обучения каждого обучающегося ребенка из многодетной семьи, при этом компенсация выплачивается однократно за период обучения в одной образовательной организации. Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года, и касаются договоров, заключенных в 2022/2023 – 2024/2025 учебных годах. Порядок предоставления выплаты определяется департаментом соцзащиты региона. В регионе насчитывается 550 детей из многодетных семей, осваивающих программы среднего профессионального образования на платной основе. При этом средняя стоимость платного обучения в год оценивается в 52 тысячи рублей. Исходя из этого, в 2023 году на реализацию закона из областного бюджета заложено 14,3 миллиона рублей.
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россия, воронежская областная дума, владимир нетесов, воронежская область, дети, социальные выплаты
Воронежская область, Россия, Воронежская областная Дума, Владимир Нетесов, Воронежская область, Дети, Социальные выплаты
Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей

Воронежская облдума утвердила возмещение многодетным семьям части затрат на обучение детей

© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Здание Воронежской областной думы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 апр – РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую меру соцподдержки многодетных семей, которым будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих среднее профессиональное образование в регионе.
Депутаты утвердили соответствующее решение в ходе очередной сессии регионального парламента. Инициатива была разработана во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ в июне прошлого года.
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"Поддержка многодетных семей постоянно находится в центре внимания органов власти. Чтобы дополнительно помочь им и при этом стимулировать молодежь к получению среднего специального образования, в регионе была разработана новая мера социальной поддержки. Если в многодетной семье есть дети, получающие платное образование в колледжах, техникумах и других учебных заведениях среднего профессионального образования на территории региона, они смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости годового обучения каждого такого ребенка", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает областная дума, мера социальной поддержки представляет собой денежную компенсацию в размере половины стоимости годового обучения каждого обучающегося ребенка из многодетной семьи, при этом компенсация выплачивается однократно за период обучения в одной образовательной организации. Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года, и касаются договоров, заключенных в 2022/2023 – 2024/2025 учебных годах. Порядок предоставления выплаты определяется департаментом соцзащиты региона.
В регионе насчитывается 550 детей из многодетных семей, осваивающих программы среднего профессионального образования на платной основе. При этом средняя стоимость платного обучения в год оценивается в 52 тысячи рублей. Исходя из этого, в 2023 году на реализацию закона из областного бюджета заложено 14,3 миллиона рублей.
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Воронежская областьРоссияВоронежская областная ДумаВладимир НетесовВоронежская областьДетиСоциальные выплаты
 
 
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