https://ria.ru/20230414/obuchenie-1865447481.html

Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей

Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей - РИА Новости, 14.04.2023

Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей

Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую меру соцподдержки многодетных семей, которым будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:06

2023-04-14T19:06

2023-04-14T19:07

воронежская область

россия

воронежская областная дума

владимир нетесов

воронежская область

дети

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573044751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db89dcc24b31a77d30bd3fa7ef50cab.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 апр – РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую меру соцподдержки многодетных семей, которым будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих среднее профессиональное образование в регионе. Депутаты утвердили соответствующее решение в ходе очередной сессии регионального парламента. Инициатива была разработана во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ в июне прошлого года. "Поддержка многодетных семей постоянно находится в центре внимания органов власти. Чтобы дополнительно помочь им и при этом стимулировать молодежь к получению среднего специального образования, в регионе была разработана новая мера социальной поддержки. Если в многодетной семье есть дети, получающие платное образование в колледжах, техникумах и других учебных заведениях среднего профессионального образования на территории региона, они смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости годового обучения каждого такого ребенка", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отмечает областная дума, мера социальной поддержки представляет собой денежную компенсацию в размере половины стоимости годового обучения каждого обучающегося ребенка из многодетной семьи, при этом компенсация выплачивается однократно за период обучения в одной образовательной организации. Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года, и касаются договоров, заключенных в 2022/2023 – 2024/2025 учебных годах. Порядок предоставления выплаты определяется департаментом соцзащиты региона. В регионе насчитывается 550 детей из многодетных семей, осваивающих программы среднего профессионального образования на платной основе. При этом средняя стоимость платного обучения в год оценивается в 52 тысячи рублей. Исходя из этого, в 2023 году на реализацию закона из областного бюджета заложено 14,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230309/kapremont-1856807621.html

https://ria.ru/20230309/raskhody-1856801294.html

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, воронежская областная дума, владимир нетесов, воронежская область, дети, социальные выплаты