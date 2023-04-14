Многодетным воронежцам компенсируют часть затрат на обучение детей
Воронежская облдума утвердила возмещение многодетным семьям части затрат на обучение детей
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Здание Воронежской областной думы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 апр – РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили новую меру соцподдержки многодетных семей, которым будут компенсировать часть затрат на обучение детей, получающих среднее профессиональное образование в регионе.
Депутаты утвердили соответствующее решение в ходе очередной сессии регионального парламента. Инициатива была разработана во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ в июне прошлого года.
"Поддержка многодетных семей постоянно находится в центре внимания органов власти. Чтобы дополнительно помочь им и при этом стимулировать молодежь к получению среднего специального образования, в регионе была разработана новая мера социальной поддержки. Если в многодетной семье есть дети, получающие платное образование в колледжах, техникумах и других учебных заведениях среднего профессионального образования на территории региона, они смогут рассчитывать на компенсацию половины стоимости годового обучения каждого такого ребенка", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает областная дума, мера социальной поддержки представляет собой денежную компенсацию в размере половины стоимости годового обучения каждого обучающегося ребенка из многодетной семьи, при этом компенсация выплачивается однократно за период обучения в одной образовательной организации. Соответствующие положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года, и касаются договоров, заключенных в 2022/2023 – 2024/2025 учебных годах. Порядок предоставления выплаты определяется департаментом соцзащиты региона.
В регионе насчитывается 550 детей из многодетных семей, осваивающих программы среднего профессионального образования на платной основе. При этом средняя стоимость платного обучения в год оценивается в 52 тысячи рублей. Исходя из этого, в 2023 году на реализацию закона из областного бюджета заложено 14,3 миллиона рублей.