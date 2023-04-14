https://ria.ru/20230414/moskva-1865239883.html

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий - РИА Новости, 14.04.2023

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микрон" разработала универсальную систему цифровой аутентификации изделий оконной... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:21

2023-04-14T10:21

2023-04-14T10:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микрон" разработала универсальную систему цифровой аутентификации изделий оконной индустрии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что для маркировки оконных изделий производитель поставил миллион меток, которые содержат необходимую информацию для идентификации, подтверждения оригинальности и гарантии качества: наименование, характеристика и комплектация изделия, паспорт качества, производитель и продавец, гарантийный срок, инструкция по уходу и эксплуатации и другие технические данные.RFID-технология – это способ автоматической идентификации предмета через радиосигнал. Для этого на специальную микросхему записывается вся информация об изделии, которую затем можно считать с помощью смартфона или любого другого устройства беспроводной передачи данных.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва