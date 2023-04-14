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Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий - РИА Новости, 14.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:21 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/moskva-1865239883.html
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий - РИА Новости, 14.04.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микрон" разработала универсальную систему цифровой аутентификации изделий оконной... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:21
2023-04-14T10:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микрон" разработала универсальную систему цифровой аутентификации изделий оконной индустрии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что для маркировки оконных изделий производитель поставил миллион меток, которые содержат необходимую информацию для идентификации, подтверждения оригинальности и гарантии качества: наименование, характеристика и комплектация изделия, паспорт качества, производитель и продавец, гарантийный срок, инструкция по уходу и эксплуатации и другие технические данные.RFID-технология – это способ автоматической идентификации предмета через радиосигнал. Для этого на специальную микросхему записывается вся информация об изделии, которую затем можно считать с помощью смартфона или любого другого устройства беспроводной передачи данных.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: в ОЭЗ Москвы разработали систему для маркировки оконных изделий

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство компании "Микрон"
Производство компании Микрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство компании "Микрон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Микрон" разработала универсальную систему цифровой аутентификации изделий оконной индустрии, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Сегодня российские производители активно внедряют системы цифровой аутентификации своих изделий для контроля бизнес-процессов, снижения логистических издержек, повышения эффективности производства, а также защиты своей продукции от контрафакта. Компания "Микрон", выпускающая свыше 750 элементов электронной компонентной базы, имеет собственное серийное производство RFID-продукции. Это более 200 видов меток и их модификаций, разработанных под различные задачи и сценарии применения. Ежегодно предприятие запускает в серийное производство более 30 новых NFC-меток", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство компании "Микрон"
Производство компании Микрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство компании "Микрон"
Отмечается, что для маркировки оконных изделий производитель поставил миллион меток, которые содержат необходимую информацию для идентификации, подтверждения оригинальности и гарантии качества: наименование, характеристика и комплектация изделия, паспорт качества, производитель и продавец, гарантийный срок, инструкция по уходу и эксплуатации и другие технические данные.
«
"Существующая ситуация с наличием контрафактной продукции снижает доверие к российским и мировым брендам, поэтому один из крупных отечественных производителей принял решение оснастить свои окна NFC-метками. Автоматизированная система цифровой аутентификации позволит покупателю легко и быстро удостовериться в подлинности изделия и развеять все сомнения в качестве", - пояснил руководитель группы управления проектами RFID и ИТ компании "Микрон" Александр Хижин.
RFID-технология – это способ автоматической идентификации предмета через радиосигнал. Для этого на специальную микросхему записывается вся информация об изделии, которую затем можно считать с помощью смартфона или любого другого устройства беспроводной передачи данных.
© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство компании "Микрон"
Производство компании Микрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство компании "Микрон"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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