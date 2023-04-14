https://ria.ru/20230414/kontrol-1865347913.html
Соцпартия Молдавии обвинила власти в полном контроле СМИ
Соцпартия Молдавии обвинила власти в полном контроле СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
Соцпартия Молдавии обвинила власти в полном контроле СМИ
Представители власти в Молдавии взяли под контроль все СМИ, уничтожив свободу слова и альтернативную прессу, заявила в пятницу на заседании парламента депутат... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:56
2023-04-14T14:56
2023-04-14T14:56
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Представители власти в Молдавии взяли под контроль все СМИ, уничтожив свободу слова и альтернативную прессу, заявила в пятницу на заседании парламента депутат Соцпартии Адела Рэйляну. В парламенте в пятницу прошли слушания по поводу отчета о деятельности Совета по телевидению и радиовещанию. "В Молдавии, которая хочет быть европейской страной, СМИ подчинены и контролируются властью. В нашей демократии, объявленной "проевропейской", свободы больше нет. Альтернативной прессы больше не существует. Сейчас у нас есть только декоративная пресса и декоративные журналисты. Своего рода бутафория для обеспечения иллюзии счастья и благополучия масс", - заявила Рэйляну. Она напомнила о том, что когда парламент утверждал действующий состав Совета, почти все отвергли гипотезу о том, что этот орган может попасть под политический контроль. "Однако все оптимистичные ожидания рухнули после того, как Совет одобрил самые спорные решения в истории молдавского вещания. Остановлюсь на печальной истории, когда Совет, призванный обеспечивать баланс в медиапространстве, одним махом стал участником процесса ликвидации всех критически настроенных СМИ. Этот позор состоялся благодаря вкладу этого Совета", — отметила депутат. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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в мире, молдавия, украина, москва
В мире, Молдавия, Украина, Москва
Соцпартия Молдавии обвинила власти в полном контроле СМИ
Депутат Соцпартии Молдавии Рэйляну обвинила власти страны в полном контроле СМИ
КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Представители власти в Молдавии взяли под контроль все СМИ, уничтожив свободу слова и альтернативную прессу, заявила в пятницу на заседании парламента депутат Соцпартии Адела Рэйляну.
В парламенте в пятницу прошли слушания по поводу отчета о деятельности Совета по телевидению и радиовещанию.
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"В Молдавии, которая хочет быть европейской страной, СМИ подчинены и контролируются властью. В нашей демократии, объявленной "проевропейской", свободы больше нет. Альтернативной прессы больше не существует. Сейчас у нас есть только декоративная пресса и декоративные журналисты. Своего рода бутафория для обеспечения иллюзии счастья и благополучия масс", - заявила Рэйляну.
Она напомнила о том, что когда парламент утверждал действующий состав Совета, почти все отвергли гипотезу о том, что этот орган может попасть под политический контроль.
"Однако все оптимистичные ожидания рухнули после того, как Совет одобрил самые спорные решения в истории молдавского вещания. Остановлюсь на печальной истории, когда Совет, призванный обеспечивать баланс в медиапространстве, одним махом стал участником процесса ликвидации всех критически настроенных СМИ. Этот позор состоялся благодаря вкладу этого Совета", — отметила депутат.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине
, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ
заявил, что Москва
рассматривает решение Кишинева
как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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