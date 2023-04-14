https://ria.ru/20230414/kontrafakt-1865386672.html
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака - РИА Новости, 14.04.2023
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака
Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:35
2023-04-14T16:35
2023-04-14T16:35
происшествия
нижний новгород
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского таможенного управления. Отмечается, что в ходе проверки на складе таможенники нашли табак и курительные смеси для кальяна, а также жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового применения. Изъято более 74 тысяч индивидуальных упаковок. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).
https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака
В Нижнем Новгороде таможенники обнаружили крупную партию табака и курительных смесей