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В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака - РИА Новости, 14.04.2023
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16:35 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kontrafakt-1865386672.html
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака - РИА Новости, 14.04.2023
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака
Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:35
2023-04-14T16:35
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского таможенного управления. Отмечается, что в ходе проверки на складе таможенники нашли табак и курительные смеси для кальяна, а также жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового применения. Изъято более 74 тысяч индивидуальных упаковок. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака

В Нижнем Новгороде таможенники обнаружили крупную партию табака и курительных смесей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
«
"Приволжские таможенники обнаружили в Нижнем Новгороде склад, на котором хранилась и реализовывалась крупная партия немаркированной табачной продукции иностранного производства. Стоимость нелегального товара оценивается в 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки на складе таможенники нашли табак и курительные смеси для кальяна, а также жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового применения. Изъято более 74 тысяч индивидуальных упаковок.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).
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