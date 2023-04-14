https://ria.ru/20230414/kontrafakt-1865386672.html

В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака

В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака - РИА Новости, 14.04.2023

В Нижнем Новгороде обнаружили крупную партию немаркированного табака

Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:35

2023-04-14T16:35

2023-04-14T16:35

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Крупную партию немаркированной табачной продукции на 50 миллионов рублей обнаружили таможенники на складе в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте Приволжского таможенного управления. Отмечается, что в ходе проверки на складе таможенники нашли табак и курительные смеси для кальяна, а также жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового применения. Изъято более 74 тысяч индивидуальных упаковок. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).

https://ria.ru/20230126/veyp-1847654101.html

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2023

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происшествия, нижний новгород, россия