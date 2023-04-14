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Военные помогли эвакуировать в Россию шестерых жителей Харьковской области - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kharkov-1865275386.html
Военные помогли эвакуировать в Россию шестерых жителей Харьковской области
Военные помогли эвакуировать в Россию шестерых жителей Харьковской области - РИА Новости, 14.04.2023
Военные помогли эвакуировать в Россию шестерых жителей Харьковской области
Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области при поддержке российских военных эвакуировали шесть человек из сел региона, которые... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:09
2023-04-14T12:09
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьковская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области при поддержке российских военных эвакуировали шесть человек из сел региона, которые подвергаются обстрелу, сообщает в пятницу ВГА в своем Telegram-канале. "Сотрудники ВГА Харьковской области при поддержке военных Российской Федерации эвакуировали шесть человек из обстреливаемых поселков Харьковской области", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что дома людей были разрушены в результате украинских обстрелов, а в зоне боевых действий жителям сел российские военные помогали продуктами. По информации ВГА, беженцы будут размещены у родственников на российской территории.
https://ria.ru/20230412/kharkov-1864766975.html
украина
харьковская область
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безопасность, украина, харьковская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Харьковская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военные помогли эвакуировать в Россию шестерых жителей Харьковской области

Харьковская ВГА при поддержке российских военных эвакуировала шестерых жителей региона

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкНа блокпосту в Харьковской области
На блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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На блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области при поддержке российских военных эвакуировали шесть человек из сел региона, которые подвергаются обстрелу, сообщает в пятницу ВГА в своем Telegram-канале.
"Сотрудники ВГА Харьковской области при поддержке военных Российской Федерации эвакуировали шесть человек из обстреливаемых поселков Харьковской области", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что дома людей были разрушены в результате украинских обстрелов, а в зоне боевых действий жителям сел российские военные помогали продуктами. По информации ВГА, беженцы будут размещены у родственников на российской территории.
Выдача российских паспортов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаХарьковская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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