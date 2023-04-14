https://ria.ru/20230414/kapremont-1865285973.html
Стартовал капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы
Стартовал капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы - РИА Новости, 14.04.2023
Стартовал капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:49
2023-04-14T12:49
2023-04-14T12:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865287423_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_fb0ef3ac8b91292bdf56f15fbd288f64.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновим Павелецкую набережную. Работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники, завершим их в третьем квартале", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что капремонт набережной необходим из-за разрушения гранитной облицовки, неудовлетворительного состояния швов между плитами. "В рамках проекта отремонтируем карнизы набережной и гранитную облицовку, установим в проектное положение блоки парапета, частично заменив их, поставим новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных", - отметил Бирюков. Он добавил, что также запланированы мероприятия по расшивке швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения. Со временем материал швов разрушается, это может привести к смещению и выпадению плит. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной ограничивать не будут, часть тротуаров закроют, оставив проходы для пешеходов.
https://realty.ria.ru/20230414/azlk-1865252935.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865287423_439:0:1506:800_1920x0_80_0_0_223cab36b4e72fa90ac14cd9bbe37859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновим Павелецкую набережную. Работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники, завершим их в третьем квартале", - рассказал Бирюков.
В Москве отремонтировали помещение для совета ветеранов АЗЛК
Заммэра пояснил, что капремонт набережной необходим из-за разрушения гранитной облицовки, неудовлетворительного состояния швов между плитами.
"В рамках проекта отремонтируем карнизы набережной и гранитную облицовку, установим в проектное положение блоки парапета, частично заменив их, поставим новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных", - отметил Бирюков
.
Он добавил, что также запланированы мероприятия по расшивке швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения. Со временем материал швов разрушается, это может привести к смещению и выпадению плит.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной ограничивать не будут, часть тротуаров закроют, оставив проходы для пешеходов.