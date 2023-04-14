https://ria.ru/20230414/kapremont-1865285973.html

Стартовал капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы

Стартовал капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы - РИА Новости, 14.04.2023

Стартовал капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:49

2023-04-14T12:49

2023-04-14T12:49

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Павелецкой набережной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновим Павелецкую набережную. Работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники, завершим их в третьем квартале", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что капремонт набережной необходим из-за разрушения гранитной облицовки, неудовлетворительного состояния швов между плитами. "В рамках проекта отремонтируем карнизы набережной и гранитную облицовку, установим в проектное положение блоки парапета, частично заменив их, поставим новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных", - отметил Бирюков. Он добавил, что также запланированы мероприятия по расшивке швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения. Со временем материал швов разрушается, это может привести к смещению и выпадению плит. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной ограничивать не будут, часть тротуаров закроют, оставив проходы для пешеходов.

https://realty.ria.ru/20230414/azlk-1865252935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков