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В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины - РИА Новости, 14.04.2023
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17:35 14.04.2023 (обновлено: 17:37 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/izbienie-1865410829.html
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины - РИА Новости, 14.04.2023
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины
Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:35
2023-04-14T17:37
происшествия
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте пресс-служба СУСК по региону. Следствием установлено, что 20 августа 2022 года между тремя несовершеннолетними девушками и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате они избили мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, а на подростков завели уголовное дело. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех девочек 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.
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происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины

В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины на ж/д вокзале

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте пресс-служба СУСК по региону.
Следствием установлено, что 20 августа 2022 года между тремя несовершеннолетними девушками и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате они избили мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, а на подростков завели уголовное дело.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех девочек 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.
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