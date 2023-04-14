https://ria.ru/20230414/izbienie-1865410829.html

В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины

В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины - РИА Новости, 14.04.2023

В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины

Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:35

2023-04-14T17:35

2023-04-14T17:37

происшествия

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте пресс-служба СУСК по региону. Следствием установлено, что 20 августа 2022 года между тремя несовершеннолетними девушками и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате они избили мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, а на подростков завели уголовное дело. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех девочек 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865022029.html

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происшествия, тюменская область, россия