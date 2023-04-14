https://ria.ru/20230414/izbienie-1865410829.html
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины - РИА Новости, 14.04.2023
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины
Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:35
2023-04-14T17:35
2023-04-14T17:37
происшествия
тюменская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Три несовершеннолетние девушки предстанут перед судом в Тюменской области за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале, сообщает на сайте пресс-служба СУСК по региону. Следствием установлено, что 20 августа 2022 года между тремя несовершеннолетними девушками и мужчиной 1986 года рождения в здании железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района произошел конфликт, в результате они избили мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, а на подростков завели уголовное дело. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех девочек 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865022029.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины
В Тюменской области будут судить трех девушек за жестокое избиение мужчины на ж/д вокзале