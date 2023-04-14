https://ria.ru/20230414/indoneziya-1865223398.html
МИД: власти Индонезии не сообщали о массовом нарушении законов россиянами
МИД: власти Индонезии не сообщали о массовом нарушении законов россиянами - РИА Новости, 14.04.2023
МИД: власти Индонезии не сообщали о массовом нарушении законов россиянами
В российский МИД не поступало обращений от властей Индонезии о "массовых нарушениях" россиянами законодательства страны, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:08
2023-04-14T09:08
2023-04-14T09:25
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В российский МИД не поступало обращений от властей Индонезии о "массовых нарушениях" россиянами законодательства страны, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он отметил, что российские загранучреждения используют разные средства для коммуникации, чтобы довести до россиян информацию о традициях и правилах, действующих в том или ином государстве, в том числе и об Индонезии. "В целом исходим из того, что наши туристы с уважением относятся к культурным особенностям стран, которые они посещают", - заключил Климов. В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно, их число достигло 14. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства. В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян. Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, бали, в мире
Россия, Индонезия, Бали, В мире
МИД: власти Индонезии не сообщали о массовом нарушении законов россиянами
МИД: власти Индонезии не сообщали о массовых нарушениях законов страны россиянами
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В российский МИД не поступало обращений от властей Индонезии о "массовых нарушениях" россиянами законодательства страны, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
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"В МИД России не поступало официальных обращений от властей Индонезии в связи с якобы имеющими место массовыми нарушениями индонезийского законодательства туристами из России, в том числе во время посещения ими наиболее популярного острова Бали
. Сведениями об ужесточении требований, предъявляемых к российским гражданам, также не располагаем", - сказал Климов.
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Он отметил, что российские загранучреждения используют разные средства для коммуникации, чтобы довести до россиян информацию о традициях и правилах, действующих в том или ином государстве, в том числе и об Индонезии. "В целом исходим из того, что наши туристы с уважением относятся к культурным особенностям стран, которые они посещают", - заключил Климов.
В понедельник глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно, их число достигло 14.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины
в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства. В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.
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