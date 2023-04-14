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СМИ: Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней
СМИ: Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней
Президент Франции Эммануэль Макрон промульгирует (официально провозгласит и подпишет) закон о пенсионной реформе в течение 48 часов, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:20
2023-04-14T19:20
2023-04-14T20:12
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон промульгирует (официально провозгласит и подпишет) закон о пенсионной реформе в течение 48 часов, сообщил телеканал BFMTV."Закон о пенсионной реформе будет промульгирован президентом Эммануэлем Макроном в ближайшие 48 часов после его одобрения Конституционным советом", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в окружении президента.Это означает, что закон будет подписан президентом и вступит в законную силу. Первые меры законопроекта начнут действовать 1 сентября 2023 года.Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.Президент республики имеет право в течение двух недель промульгировать закон. Однако Макрон не оставил профсоюзам, с которыми должен встретиться во вторник, шанса убедить его отозвать реформу.
https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html
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эммануэль макрон, в мире, франция
Эммануэль Макрон, В мире, Франция
СМИ: Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в течение двух дней
BFMTV: Макрон подпишет закон о повышении пенсионного возраста в течение двух дней
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон промульгирует (официально провозгласит и подпишет) закон о пенсионной реформе в течение 48 часов, сообщил телеканал BFMTV.
"Закон о пенсионной реформе будет промульгирован президентом Эммануэлем Макроном в ближайшие 48 часов после его одобрения Конституционным советом", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в окружении президента.
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Это означает, что закон будет подписан президентом и вступит в законную силу. Первые меры законопроекта начнут действовать 1 сентября 2023 года.
Ранее в пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году.
Решение Конституционного совета означает победу правительства президента Эммануэля Макрона в отношении одной из ключевых реформ его второго президентского срока.
Президент республики имеет право в течение двух недель промульгировать закон. Однако Макрон не оставил профсоюзам, с которыми должен встретиться во вторник, шанса убедить его отозвать реформу.
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