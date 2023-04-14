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Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР - РИА Новости, 14.04.2023
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13:25 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/dnr-1865311272.html
Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР
Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР - РИА Новости, 14.04.2023
Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин ликвидировал генеральную прокуратуру Республики. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:25
2023-04-14T13:25
политика
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин ликвидировал генеральную прокуратуру Республики. "Ликвидировать Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина. Согласно документу, для ликвидации генпрокуратуры республики создана комиссия, ее председателем назначен Максим Сименко. В состав ликвидационной комиссии также вошли Ритта Волкова и Иван Тихомиров. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 1 октября 2023 года. Указ вступает в силу со дня его подписания 12 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230413/mariupol-1865064328.html
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политика, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР

Пушилин подписал указ о ликвидации Генеральной прокуратуры ДНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин ликвидировал генеральную прокуратуру Республики.
"Ликвидировать Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина.
Согласно документу, для ликвидации генпрокуратуры республики создана комиссия, ее председателем назначен Максим Сименко. В состав ликвидационной комиссии также вошли Ритта Волкова и Иван Тихомиров. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 1 октября 2023 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания 12 апреля 2023 года.
Строители сносят аварийный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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