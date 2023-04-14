https://ria.ru/20230414/dnr-1865311272.html

Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР

Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР - РИА Новости, 14.04.2023

Пушилин упразднил генпрокуратуру ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин ликвидировал генеральную прокуратуру Республики. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:25

2023-04-14T13:25

2023-04-14T13:25

политика

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин ликвидировал генеральную прокуратуру Республики. "Ликвидировать Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики", - говорится в указе Пушилина. Согласно документу, для ликвидации генпрокуратуры республики создана комиссия, ее председателем назначен Максим Сименко. В состав ликвидационной комиссии также вошли Ритта Волкова и Иван Тихомиров. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 1 октября 2023 года. Указ вступает в силу со дня его подписания 12 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20230413/mariupol-1865064328.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, донецкая народная республика, денис пушилин