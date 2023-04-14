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Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 14.04.2023
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Религия
 
12:47 14.04.2023 (обновлено: 13:04 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bogosluzhenie-1865287536.html
Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя
Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 14.04.2023
Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:47
2023-04-14T13:04
религия
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя", - сказал Песков журналистам.В ответ на соответствующий вопрос, он подтвердил, что на столе у Путина будут традиционные пасхальные угощения - "как у всех людей, как у всех христиан". Песков добавил, что сам он отметит праздник "тоже, как и все православные".
https://ria.ru/20230414/moskva-1865262677.html
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Религия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Песков заявил, что Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя", - сказал Песков журналистам.
В ответ на соответствующий вопрос, он подтвердил, что на столе у Путина будут традиционные пасхальные угощения - "как у всех людей, как у всех христиан". Песков добавил, что сам он отметит праздник "тоже, как и все православные".
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