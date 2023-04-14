https://ria.ru/20230414/bogosluzhenie-1865287536.html

Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 14.04.2023

Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:47

2023-04-14T12:47

2023-04-14T13:04

религия

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя", - сказал Песков журналистам.В ответ на соответствующий вопрос, он подтвердил, что на столе у Путина будут традиционные пасхальные угощения - "как у всех людей, как у всех христиан". Песков добавил, что сам он отметит праздник "тоже, как и все православные".

https://ria.ru/20230414/moskva-1865262677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, дмитрий песков, владимир путин