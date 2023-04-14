https://ria.ru/20230414/blogersha-1865475939.html

МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными

МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными - РИА Новости, 14.04.2023

МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными

Издевательства блогерши над хомяками и котами были сняты не в Краснодаре, а в Белоруссии, выяснили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:31

2023-04-14T22:31

2023-04-14T22:31

происшествия

краснодар

белоруссия

краснодарский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Издевательства блогерши над хомяками и котами были сняты не в Краснодаре, а в Белоруссии, выяснили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram были созданы два канала, на которых неизвестный автор, предположительно, девушка, публикует посты, где показывает, как мучает котов и хомяков. Она морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом автор предлагает подписчикам голосовать и выбирать способ пытки. На каналы было подписано около полутора тысяч человек, один из них уже удален. В четверг полиция Краснодарского края заявила, что устанавливает личность блогерши и фактическое место инцидента. Обращения в ведомство поступили от неравнодушных граждан, так как в сети распространилась информация о том, что автор блогов из Краснодара. "События происходили в Республике Беларусь", - рассказали РИА Новости в краевой полиции в пятницу.

https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html

https://ria.ru/20230406/delo-1863620940.html

краснодар

белоруссия

краснодарский край

россия

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происшествия, краснодар, белоруссия, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)