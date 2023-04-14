https://ria.ru/20230414/blogersha-1865475939.html
МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными
МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными - РИА Новости, 14.04.2023
МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными
Издевательства блогерши над хомяками и котами были сняты не в Краснодаре, а в Белоруссии, выяснили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:31
2023-04-14T22:31
2023-04-14T22:31
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Издевательства блогерши над хомяками и котами были сняты не в Краснодаре, а в Белоруссии, выяснили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram были созданы два канала, на которых неизвестный автор, предположительно, девушка, публикует посты, где показывает, как мучает котов и хомяков. Она морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом автор предлагает подписчикам голосовать и выбирать способ пытки. На каналы было подписано около полутора тысяч человек, один из них уже удален. В четверг полиция Краснодарского края заявила, что устанавливает личность блогерши и фактическое место инцидента. Обращения в ведомство поступили от неравнодушных граждан, так как в сети распространилась информация о том, что автор блогов из Краснодара. "События происходили в Республике Беларусь", - рассказали РИА Новости в краевой полиции в пятницу.
https://ria.ru/20230309/senya-1856812575.html
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происшествия, краснодар, белоруссия, краснодарский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Белоруссия, Краснодарский край, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД выяснило, где блогерша снимала видео издевательств над животными
МВД: издевательства блогерши над хомяками и котами сняты не в Краснодаре, а в Белоруссии