https://ria.ru/20230414/artilleriya-1865356446.html
Российские военные за сутки поразили 93 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 93 украинских артподразделения - РИА Новости, 14.04.2023
Российские военные за сутки поразили 93 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 136 районах, сообщило в пятницу в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:21
2023-04-14T15:21
2023-04-14T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 136 районах, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки поразили 93 украинских артподразделения
Минобороны: ВС России за сутки поразили 93 украинских артподразделения на огневых позициях