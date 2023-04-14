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В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 14.04.2023 (обновлено: 13:09 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/aktivy-1865296654.html
В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов
В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов
Любая попытка Запада легитимизировать замороженные активы РФ обречена на неудачу, Москва требует их разблокировать, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:02
2023-04-14T13:09
специальная военная операция на украине
россия
экономика
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Любая попытка Запада легитимизировать замороженные активы РФ обречена на неудачу, Москва требует их разблокировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Welt со ссылкой на конфиденциальный документ написала, что Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине."Мы требуем, чтобы это было заблокировано, и считаем это незаконным. И убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена", - сказал Песков.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
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россия, экономика, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Санкции, Санкции в отношении России
В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов

Песков: статья Welt показала, что Запад понимает необходимость возвращения активов России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Любая попытка Запада легитимизировать замороженные активы РФ обречена на неудачу, Москва требует их разблокировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Welt со ссылкой на конфиденциальный документ написала, что Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине.
"Мы требуем, чтобы это было заблокировано, и считаем это незаконным. И убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена", - сказал Песков.
«
"Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается. И никак не получается с легитимизацией этих их шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными. Будем смотреть, как они будут действовать дальше", - сказал Песков, отвечая на вопрос, верит ли Россия, что активы будут возвращены, и намерена ли требовать компенсацию ущерба.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаДмитрий ПесковСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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