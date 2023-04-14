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В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов

В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов

Любая попытка Запада легитимизировать замороженные активы РФ обречена на неудачу, Москва требует их разблокировать, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:02

2023-04-14T13:02

2023-04-14T13:09

специальная военная операция на украине

россия

экономика

дмитрий песков

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Любая попытка Запада легитимизировать замороженные активы РФ обречена на неудачу, Москва требует их разблокировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Welt со ссылкой на конфиденциальный документ написала, что Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине."Мы требуем, чтобы это было заблокировано, и считаем это незаконным. И убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена", - сказал Песков.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".

https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии