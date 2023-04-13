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Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине - РИА Новости, 13.04.2023
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21:43 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zayavleniya-1865185670.html
Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине
Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине - РИА Новости, 13.04.2023
Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине
Заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:43
2023-04-13T21:43
в мире
турция
украина
мевлют чавушоглу
нато
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию, напоминать о том, что мы члены НАТО. Мы и сейчас не забываем, что мы члены НАТО. Но посмотрите, мы единственная страна НАТО, которая имеет возможность разговаривать с двумя сторонами. Кто кроме нас может это? Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса", - сказал Чавушоглу в интервью Habertürk. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
https://ria.ru/20230412/uran-1864656541.html
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в мире, турция, украина, мевлют чавушоглу, нато, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Украина, Мевлют Чавушоглу, НАТО, Кемаль Кылычдароглу
Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине

Чавушоглу: заявления турецкой оппозиции о конкретной позиции по Украине рискованны

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию, напоминать о том, что мы члены НАТО. Мы и сейчас не забываем, что мы члены НАТО. Но посмотрите, мы единственная страна НАТО, которая имеет возможность разговаривать с двумя сторонами. Кто кроме нас может это? Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса", - сказал Чавушоглу в интервью Habertürk.
Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
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В миреТурцияУкраинаМевлют ЧавушоглуНАТОКемаль Кылычдароглу
 
 
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