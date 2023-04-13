https://ria.ru/20230413/zayavleniya-1865185670.html

Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине

Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине - РИА Новости, 13.04.2023

Глава МИД Турции назвал рискованными заявления оппозиции по Украине

Заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:43

2023-04-13T21:43

2023-04-13T21:43

в мире

турция

украина

мевлют чавушоглу

нато

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию, напоминать о том, что мы члены НАТО. Мы и сейчас не забываем, что мы члены НАТО. Но посмотрите, мы единственная страна НАТО, которая имеет возможность разговаривать с двумя сторонами. Кто кроме нас может это? Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса", - сказал Чавушоглу в интервью Habertürk. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.

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турция

украина

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в мире, турция, украина, мевлют чавушоглу, нато, кемаль кылычдароглу