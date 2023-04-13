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Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили поставки вооружения Украине
Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили поставки вооружения Украине - РИА Новости, 13.04.2023
Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили поставки вооружения Украине
Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил со своим нидерландским коллегой Марком Рютте поставки новых вооружений Украине в ближайшие месяцы, говорится в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:54
2023-04-13T15:54
2023-04-13T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
сергей лавров
риши сунак
марк рютте
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил со своим нидерландским коллегой Марком Рютте поставки новых вооружений Украине в ближайшие месяцы, говорится в заявлении британского правительства. "Лидеры обсудили тесное сотрудничество между Великобританией и Нидерландами по поставке новых возможностей Украине в ближайшие месяцы и признали важность повышения операционной совместимости между силами НАТО и Украины", - сказано в заявлении. Отмечается, что премьеры также согласились с важностью совместной работы для решения проблемы нелегальной миграции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html
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Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили поставки вооружения Украине
Премьеры Великобритании и Нидерландов Сунак и Рютте обсудили поставки вооружения Украине