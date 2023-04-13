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Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 19.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:07 13.04.2023 (обновлено: 19:19 19.04.2023)
https://ria.ru/20230413/tantsploschadka-1866451886.html
Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве
Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 19.04.2023
Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-13T14:07
2023-04-19T19:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса. "Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола в Парке Горького – на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - говорится в публикации. Отмечается, что специалисты зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие, после чего покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета. "Работы провела бригада из 5 человек. На покраску всей площадки понадобилось два дня", - добавили в сообщении комплекса.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве

CC BY 3.0 / префектура Центрального административного округа города Москвы / Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве
Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY 3.0 / префектура Центрального административного округа города Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса.
"Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола в Парке Горького – на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие, после чего покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета.
"Работы провела бригада из 5 человек. На покраску всей площадки понадобилось два дня", - добавили в сообщении комплекса.
Горожане у Парка Горького в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Московские парки начали подготовку к весеннему сезону
20 марта, 15:45
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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