https://ria.ru/20230413/tantsploschadka-1866451886.html

Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве

Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 19.04.2023

Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-13T14:07

2023-04-13T14:07

2023-04-19T19:19

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москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса. "Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола в Парке Горького – на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - говорится в публикации. Отмечается, что специалисты зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие, после чего покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета. "Работы провела бригада из 5 человек. На покраску всей площадки понадобилось два дня", - добавили в сообщении комплекса.

https://radiosputnik.ria.ru/20230320/parki-1859178647.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы