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Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве
Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 19.04.2023
Специалисты подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-13T14:07
2023-04-13T14:07
2023-04-19T19:19
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса. "Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола в Парке Горького – на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - говорится в публикации. Отмечается, что специалисты зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие, после чего покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета. "Работы провела бригада из 5 человек. На покраску всей площадки понадобилось два дня", - добавили в сообщении комплекса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к сезону танцплощадку в Парке Горького в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса.
"Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола в Парке Горького – на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие, после чего покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета.
"Работы провела бригада из 5 человек. На покраску всей площадки понадобилось два дня", - добавили в сообщении комплекса
.
Московские парки начали подготовку к весеннему сезону