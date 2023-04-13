https://ria.ru/20230413/sportkompleks-1864954096.html
Два новых спорткомплекса и четыре стадиона построят в Приамурье
Два новых спорткомплекса и четыре стадиона построят в Приамурье - РИА Новости, 13.04.2023
Два новых спорткомплекса и четыре стадиона построят в Приамурье
Строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов и реконструкцию четырех стадионов в Приамурье проведут совместно с "Газпромом", сообщает... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:52
2023-04-13T07:52
2023-04-13T07:52
амурская область
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белогорск
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алексей миллер
газпром
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр - РИА Новости. Строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов и реконструкцию четырех стадионов в Приамурье проведут совместно с "Газпромом", сообщает правительство Амурской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Василий Орлов с руководителем Фонда социальных инициатив ПАО "Газпром" Владимиром Приймаком в Москве. "Мы подписали соглашение о строительстве еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них будет построен в Екатеринославке. Это будет спорткомплекс с универсальным игровым залом. Второй ФОК - с искусственным льдом - появится в Белогорске. Сейчас в Белогорске катков с искусственным льдом нет, поэтому, конечно, новый комплекс люди очень ждут. Оба ФОКа рассчитываем сдать в конце 2025 года", - прокомментировал Орлов. Второе подписанное в ходе встречи соглашение касается реконструкции четырех стадионов - в Поярково, Константиновке, Новобурейском и Тамбовке. Все работы планируют завершить до 2026 года. Глава Приамурья поблагодарил Алексея Миллера за большое внимание к Амурской области и поддержку инициатив региона. "Газпром" уже построил в регионе 34 объекта, и мы видим, что все они пользуются большой популярностью у жителей области. Поддержка, сотрудничество с "Газпромом" имеют для нас очень большое значение", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20230324/monogorod-1860386260.html
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амурская область, белогорск, москва, василий орлов (губернатор), алексей миллер, газпром
Амурская область, Амурская область, Белогорск, Москва, Василий Орлов (губернатор), Алексей Миллер, Газпром
Два новых спорткомплекса и четыре стадиона построят в Приамурье
Два новых спорткомплекса и четыре стадиона построят в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр - РИА Новости. Строительство двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов и реконструкцию четырех стадионов в Приамурье проведут совместно с "Газпромом", сообщает правительство Амурской области.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Василий Орлов с руководителем Фонда социальных инициатив ПАО "Газпром" Владимиром Приймаком в Москве.
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"Мы подписали соглашение о строительстве еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них будет построен в Екатеринославке. Это будет спорткомплекс с универсальным игровым залом. Второй ФОК - с искусственным льдом - появится в Белогорске. Сейчас в Белогорске катков с искусственным льдом нет, поэтому, конечно, новый комплекс люди очень ждут. Оба ФОКа рассчитываем сдать в конце 2025 года", - прокомментировал Орлов.
Второе подписанное в ходе встречи соглашение касается реконструкции четырех стадионов - в Поярково, Константиновке, Новобурейском и Тамбовке. Все работы планируют завершить до 2026 года.
Глава Приамурья поблагодарил Алексея Миллера за большое внимание к Амурской области и поддержку инициатив региона.
"Газпром" уже построил в регионе 34 объекта, и мы видим, что все они пользуются большой популярностью у жителей области. Поддержка, сотрудничество с "Газпромом" имеют для нас очень большое значение", - сказал Орлов.
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