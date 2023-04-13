https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1865077278.html

Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности

Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности - РИА Новости, 13.04.2023

Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности

Трехсторонняя встреча Румыния - Молдавия - Украина проходит в четверг в Бухаресте, страны намерены договориться о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:27

2023-04-13T15:27

2023-04-13T15:27

в мире

румыния

молдавия

украина

богдан ауреску

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Трехсторонняя встреча Румыния - Молдавия - Украина проходит в четверг в Бухаресте, страны намерены договориться о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску. По его словам, министры иностранных дел и министры обороны трех стран обсудят вызовы в области безопасности. Ауреску отметил, что речь также будет идти о проблеме приднестровского конфликта. "Безопасность Украины и Молдавии взаимосвязаны, и в то же время мы хотим очень четко заявить о поддержке укрепления безопасности Украины, укрепления безопасности Молдавии. Усилия Румынии в этом отношении представляют собой прямой вклад в укрепление безопасности Румынии и румынских граждан", - подчеркнул министр. Первая встреча в трехстороннем формате прошла в сентябре прошлого года. Тогда ее участники были сосредоточены на решении проблем в сфере энергетики.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

румыния

молдавия

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в мире, румыния, молдавия, украина, богдан ауреску