https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1865077278.html
Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности
Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности - РИА Новости, 13.04.2023
Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности
Трехсторонняя встреча Румыния - Молдавия - Украина проходит в четверг в Бухаресте, страны намерены договориться о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:27
2023-04-13T15:27
2023-04-13T15:27
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богдан ауреску
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Трехсторонняя встреча Румыния - Молдавия - Украина проходит в четверг в Бухаресте, страны намерены договориться о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску. По его словам, министры иностранных дел и министры обороны трех стран обсудят вызовы в области безопасности. Ауреску отметил, что речь также будет идти о проблеме приднестровского конфликта. "Безопасность Украины и Молдавии взаимосвязаны, и в то же время мы хотим очень четко заявить о поддержке укрепления безопасности Украины, укрепления безопасности Молдавии. Усилия Румынии в этом отношении представляют собой прямой вклад в укрепление безопасности Румынии и румынских граждан", - подчеркнул министр. Первая встреча в трехстороннем формате прошла в сентябре прошлого года. Тогда ее участники были сосредоточены на решении проблем в сфере энергетики.
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в мире, румыния, молдавия, украина, богдан ауреску
В мире, Румыния, Молдавия, Украина, Богдан Ауреску
Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности
Глава МИД Ауреску: Румыния, Украина и Молдавия намерены сотрудничать в сфере безопасности
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Трехсторонняя встреча Румыния - Молдавия - Украина проходит в четверг в Бухаресте, страны намерены договориться о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил глава румынского министерства иностранных дел Богдан Ауреску.
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"Трехсторонняя встреча Румыния - Молдавия - Украина - это чрезвычайно важный формат, который я запустил в прошлом году вместе с моими коллегами. На этот раз мы впервые делаем акцент на области безопасности. Мы примем совместную декларацию, в которой основное внимание будет уделено нашей приверженности укреплению сотрудничества в этом трехстороннем формате", - заявил Ауреску журналистам.
По его словам, министры иностранных дел и министры обороны трех стран обсудят вызовы в области безопасности. Ауреску отметил, что речь также будет идти о проблеме приднестровского конфликта.
"Безопасность Украины и Молдавии взаимосвязаны, и в то же время мы хотим очень четко заявить о поддержке укрепления безопасности Украины, укрепления безопасности Молдавии. Усилия Румынии в этом отношении представляют собой прямой вклад в укрепление безопасности Румынии и румынских граждан", - подчеркнул министр.
Первая встреча в трехстороннем формате прошла в сентябре прошлого года. Тогда ее участники были сосредоточены на решении проблем в сфере энергетики.
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